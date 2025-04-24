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Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
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00:41 24.04.2025 (обновлено: 11:25 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа
Владимир Зеленский после критики со стороны президента США Дональда Трампа выступил в соцсети X с издевательским постом и вновь стал спорить с американским... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после критики со стороны президента США Дональда Трампа выступил в соцсети X с издевательским постом и вновь стал спорить с американским лидером и его посредническими идеями. Глава киевского режима отреагировал на публикацию Трампа в соцсети Truth Social, в которой тот раскритиковал отказ Зеленского признать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам. По словам президента США, для Украины полуостров потерян годы назад и сейчас это даже не тема для обсуждений. Причем ситуация на Украине плачевна, добавил Трамп, а Зеленский, по его мнению, должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года."Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", — написал в ответ Зеленский.Пост он сопроводил скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой госсекретарь во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
https://ria.ru/20250424/evropa-2013023592.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, оон
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кит Келлог, ООН
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа

Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа на тему Крыма

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после критики со стороны президента США Дональда Трампа выступил в соцсети X с издевательским постом и вновь стал спорить с американским лидером и его посредническими идеями.
Глава киевского режима отреагировал на публикацию Трампа в соцсети Truth Social, в которой тот раскритиковал отказ Зеленского признать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам. По словам президента США, для Украины полуостров потерян годы назад и сейчас это даже не тема для обсуждений. Причем ситуация на Украине плачевна, добавил Трамп, а Зеленский, по его мнению, должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено
08:00
«
"Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", — написал в ответ Зеленский.
Пост он сопроводил скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой госсекретарь во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США поставили Киев перед последним выбором
Вчера, 16:20
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКит КеллогООН
 
 
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