Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа на тему Крыма
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после критики со стороны президента США Дональда Трампа выступил в соцсети X с издевательским постом и вновь стал спорить с американским лидером и его посредническими идеями.
Глава киевского режима отреагировал на публикацию Трампа в соцсети Truth Social, в которой тот раскритиковал отказ Зеленского признать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам. По словам президента США, для Украины полуостров потерян годы назад и сейчас это даже не тема для обсуждений. Причем ситуация на Украине плачевна, добавил Трамп, а Зеленский, по его мнению, должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года.
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"Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", — написал в ответ Зеленский.
Пост он сопроводил скриншотом "Крымской декларации" США от июля 2018 года, в которой госсекретарь во время первого срока Трампа Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
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