https://ria.ru/20250424/zdunov-2013161901.html

Глава Мордовии рассказал Патрушеву о развитии сельского хозяйства в регионе

Глава Мордовии рассказал Патрушеву о развитии сельского хозяйства в регионе - РИА Новости, 24.04.2025

Глава Мордовии рассказал Патрушеву о развитии сельского хозяйства в регионе

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие сельского хозяйства и вопросы экологии региона на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:45:00+03:00

2025-04-24T12:45:00+03:00

2025-04-24T12:45:00+03:00

республика мордовия

россия

дмитрий патрушев

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие сельского хозяйства и вопросы экологии региона на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы республики. "Агропромышленный комплекс Мордовии уже более 10 лет демонстрирует рост. В прошлом году объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил почти 118 миллиардов рублей: было собрано более 1,3 миллиона тонн зерна при лучшей урожайности в Приволжском федеральном округе, а также более 1 миллиона тонн сахарной свеклы. В текущем году в Мордовии планируют засеять сельскохозяйственными культурами 755 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что аграрии Мордовии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами, включая топливо и минеральные удобрения. Благодаря использованию семян отечественной селекции наращиваются объемы импортозамещения по целому ряду культур. "В 2024 году в регионе было произведено более 550 тысяч тонн молока, что больше, чем годом ранее. В январе-марте текущего года также фиксируется рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На поддержку агропромышленного комплекса Мордовии в этом году будет направлено более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Большая работа в Мордовии ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" – региону выделено около 1,5 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено итогам реализации национального проекта "Экология" и участию региона в новом национальном проекте "Экологическое благополучие" - в частности, обновлению инфраструктуры для хранения и переработки твердых коммунальных отходов, ликвидации несанкционированных свалок в регионе.

https://ria.ru/20250424/sovershenstvovanie-2013154567.html

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россия, дмитрий патрушев, артем здунов, республика мордовия