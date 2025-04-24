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Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 24.04.2025 (обновлено: 12:14 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/zapad-2013151896.html
Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных
Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных - РИА Новости, 24.04.2025
Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 255 военнослужащих,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:10:00+03:00
2025-04-24T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, пять пикапов, три артиллерийских орудия, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Октава-С", "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных

МО: потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, пять пикапов, три артиллерийских орудия, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Октава-С", "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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