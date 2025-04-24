https://ria.ru/20250424/zapad-2013151896.html

Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных

Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных - РИА Новости, 24.04.2025

Потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 255 военных

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 255 военнослужащих,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:10:00+03:00

2025-04-24T12:10:00+03:00

2025-04-24T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, пять пикапов, три артиллерийских орудия, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Октава-С", "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область