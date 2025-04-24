https://ria.ru/20250424/zapad-2013146283.html

Захарова рассказала о попытках Запада помочь Киеву переломить ситуацию

Захарова рассказала о попытках Запада помочь Киеву переломить ситуацию - РИА Новости, 24.04.2025

Захарова рассказала о попытках Запада помочь Киеву переломить ситуацию

Запад, продолжая военную накачку Киева, стремится помочь Украине переломить ситуацию "на земле" в свою пользу, но это нереализуемая идеология, заявила... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:45:00+03:00

2025-04-24T11:45:00+03:00

2025-04-24T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Запад, продолжая военную накачку Киева, стремится помочь Украине переломить ситуацию "на земле" в свою пользу, но это нереализуемая идеология, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Запад продолжает военную и финансовую накачку киевского режима. Стало известна номенклатура вооружений, которые, например, Германия собирается поставить ВСУ в рамках недавно анонсированного пакета на 3 миллиарда евро. Это с учётом катастрофической ситуации в германской экономике... Наращивает военную помощь киевскому режиму Швеция. В Стокгольме объявлено о 19-м и самом крупном с февраля 2022 года транше в 1,6 миллиарда долларов", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что Норвегия также планирует увеличить военную помощь киевскому режиму в текущем году на 4,6 миллиарда долларов до 7,8 миллиарда долларов, правительство Дании готовится в период 2025-2026 года выделить украинским подопечным 25-й пакет помощи на 960 миллионов долларов, а 216 миллионов долларов намерены направить Киеву на военные нужды до конца года власти Литвы, в свою очередь Латвия планирует передать Украине несколько сотен разведывательных беспилотников стоимостью 20 миллионов евро. "Всё это красноречиво свидетельствует о безнадёжном стремлении европейских ястребов, если не сказать стервятников, помочь киевскому режиму переломить ситуацию на земле в свою пользу. Абсолютно заведомо нереализуемая, тупиковая идеология, но сделать иначе - это означает признать поражение идеологии войны, а их и пугает очевидная перспектива победы России", - отметила Захарова. Она заключила, что во избежание такого сценария Запад побуждает режим Зеленского продолжать боевые действия, невзирая на жертвы, и хотя в ходе них гибнут граждане Украины, до них нет дела ни Осло, Лондону, Таллину, Риге, Парижу, Риму, Мадриду, но даже собственному президенту. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250424/mid-2013135268.html

https://ria.ru/20250424/otsenka-2013134707.html

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украина, россия, киев, мария захарова, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире