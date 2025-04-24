Захарова рассказала о попытках Запада помочь Киеву переломить ситуацию
Захарова: Запад хочет помочь Киеву переломить ситуацию, но это нереализуемо
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Запад, продолжая военную накачку Киева, стремится помочь Украине переломить ситуацию "на земле" в свою пользу, но это нереализуемая идеология, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Запад продолжает военную и финансовую накачку киевского режима. Стало известна номенклатура вооружений, которые, например, Германия собирается поставить ВСУ в рамках недавно анонсированного пакета на 3 миллиарда евро. Это с учётом катастрофической ситуации в германской экономике... Наращивает военную помощь киевскому режиму Швеция. В Стокгольме объявлено о 19-м и самом крупном с февраля 2022 года транше в 1,6 миллиарда долларов", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что Норвегия также планирует увеличить военную помощь киевскому режиму в текущем году на 4,6 миллиарда долларов до 7,8 миллиарда долларов, правительство Дании готовится в период 2025-2026 года выделить украинским подопечным 25-й пакет помощи на 960 миллионов долларов, а 216 миллионов долларов намерены направить Киеву на военные нужды до конца года власти Литвы, в свою очередь Латвия планирует передать Украине несколько сотен разведывательных беспилотников стоимостью 20 миллионов евро.
"Всё это красноречиво свидетельствует о безнадёжном стремлении европейских ястребов, если не сказать стервятников, помочь киевскому режиму переломить ситуацию на земле в свою пользу. Абсолютно заведомо нереализуемая, тупиковая идеология, но сделать иначе - это означает признать поражение идеологии войны, а их и пугает очевидная перспектива победы России", - отметила Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.