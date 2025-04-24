https://ria.ru/20250424/zaharova-2013275116.html

Захарова назвала мерзостью удаление слова "геноцид" из публикации ЕС

Захарова назвала мерзостью удаление слова "геноцид" из публикации ЕС - РИА Новости, 24.04.2025

Захарова назвала мерзостью удаление слова "геноцид" из публикации ЕС

Удаление миссией Евросоюза в Армении слова "геноцид" из собственной публикации в соцсетях о геноциде армян - цинизм и мерзость, заявила официальный... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:35:00+03:00

2025-04-24T19:35:00+03:00

2025-04-24T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Удаление миссией Евросоюза в Армении слова "геноцид" из собственной публикации в соцсетях о геноциде армян - цинизм и мерзость, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова привела сообщение Sputnik Армения о том, как миссия Евросоюза в стране сначала употребила слово "геноцид" в записи по случаю 110-й годовщины начала трагических событий, а потом удалила собственное упоминание геноцида из публикации. "Невероятный цинизм и мерзость!", - прокомментировала это официальный представитель МИД. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".

https://ria.ru/20250417/armenija-2011772458.html

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армения, россия, мария захарова, европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф, в мире