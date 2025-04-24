Захарова высказалась о встрече российского генконсула в Гюмри
Захарова: во встрече Титова с блоком "Мать-Армения" нет политического контекста
© Фото : Блок "Мать-Армения"Генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов во время встречи с представителями блока "Мать-Армения"
© Фото : Блок "Мать-Армения"
Генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов во время встречи с представителями блока "Мать-Армения"
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча генерального консула России в Гюмри Игоря Титова с представителями оппозиционного блока "Мать-Армения" - это неотъемлемая часть работы руководителей российских загранучреждений, в ней нет внутриполитического контекста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Встреча (генерального консула России в Гюмри Игоря Титова с представителями блока "Мать-Армения" - ред.) это неотъемлемая часть повседневной работы руководителей наших загранучреждений. Российские дипломаты общаются с представителями всего спектра политических сил той или иной страны, чтобы продвигать двусторонние связи на различных направлениях", - сказала она в ходе брифинга.
Он добавила, что в ходе данного визита консул России в преддверии празднования Великой Победы приглашал руководство всех политических сил совета старейшин Гюмри принять участие в торжественном приёме в Генеральном консульстве.
"Обсуждались вопросы развития культурных контактов муниципалитетов консульского округа с российскими партнёрами. Я видела разные публикации на этот счёт, про какой-то внутриполитический контекст - никакого внутриполитического контекста здесь точно нет. Всё открыто и предельно соответствует целям и задачам открытия загранучреждения", - заключила Захарова.
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