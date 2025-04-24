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Захарова высказалась о встрече российского генконсула в Гюмри - РИА Новости, 24.04.2025
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16:00 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zaharova-2013224218.html
Захарова высказалась о встрече российского генконсула в Гюмри
Захарова высказалась о встрече российского генконсула в Гюмри - РИА Новости, 24.04.2025
Захарова высказалась о встрече российского генконсула в Гюмри
Встреча генерального консула России в Гюмри Игоря Титова с представителями оппозиционного блока "Мать-Армения" - это неотъемлемая часть работы руководителей... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:00:00+03:00
2025-04-24T16:00:00+03:00
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гюмри
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мария захарова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча генерального консула России в Гюмри Игоря Титова с представителями оппозиционного блока "Мать-Армения" - это неотъемлемая часть работы руководителей российских загранучреждений, в ней нет внутриполитического контекста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов, назначенный на этот пост в конце февраля 2025 года, посетил гюмрийский офис блока "Мать - Армения", в ходе визита консул провёл встречу с руководителем фракции в Совете старейшин Гюмри Кареном Симоняном. "Встреча (генерального консула России в Гюмри Игоря Титова с представителями блока "Мать-Армения" - ред.) это неотъемлемая часть повседневной работы руководителей наших загранучреждений. Российские дипломаты общаются с представителями всего спектра политических сил той или иной страны, чтобы продвигать двусторонние связи на различных направлениях", - сказала она в ходе брифинга. Он добавила, что в ходе данного визита консул России в преддверии празднования Великой Победы приглашал руководство всех политических сил совета старейшин Гюмри принять участие в торжественном приёме в Генеральном консульстве. "Обсуждались вопросы развития культурных контактов муниципалитетов консульского округа с российскими партнёрами. Я видела разные публикации на этот счёт, про какой-то внутриполитический контекст - никакого внутриполитического контекста здесь точно нет. Всё открыто и предельно соответствует целям и задачам открытия загранучреждения", - заключила Захарова. Гюмри - второй по величине город в Армении. В нем дислоцированы 102-я российская военная база и пограничный отряд Погрануправления ФСБ России в Армении.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html
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россия, гюмри, армения, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Гюмри, Армения, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Захарова высказалась о встрече российского генконсула в Гюмри

Захарова: во встрече Титова с блоком "Мать-Армения" нет политического контекста

© Фото : Блок "Мать-Армения"Генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов во время встречи с представителями блока "Мать-Армения"
Генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов во время встречи с представителями блока Мать-Армения - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Блок "Мать-Армения"
Генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов во время встречи с представителями блока "Мать-Армения"
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча генерального консула России в Гюмри Игоря Титова с представителями оппозиционного блока "Мать-Армения" - это неотъемлемая часть работы руководителей российских загранучреждений, в ней нет внутриполитического контекста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов, назначенный на этот пост в конце февраля 2025 года, посетил гюмрийский офис блока "Мать - Армения", в ходе визита консул провёл встречу с руководителем фракции в Совете старейшин Гюмри Кареном Симоняном.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Симоньян выступила с предупреждением для Армении
10 апреля, 20:40
"Встреча (генерального консула России в Гюмри Игоря Титова с представителями блока "Мать-Армения" - ред.) это неотъемлемая часть повседневной работы руководителей наших загранучреждений. Российские дипломаты общаются с представителями всего спектра политических сил той или иной страны, чтобы продвигать двусторонние связи на различных направлениях", - сказала она в ходе брифинга.
Он добавила, что в ходе данного визита консул России в преддверии празднования Великой Победы приглашал руководство всех политических сил совета старейшин Гюмри принять участие в торжественном приёме в Генеральном консульстве.
"Обсуждались вопросы развития культурных контактов муниципалитетов консульского округа с российскими партнёрами. Я видела разные публикации на этот счёт, про какой-то внутриполитический контекст - никакого внутриполитического контекста здесь точно нет. Всё открыто и предельно соответствует целям и задачам открытия загранучреждения", - заключила Захарова.
Гюмри - второй по величине город в Армении. В нем дислоцированы 102-я российская военная база и пограничный отряд Погрануправления ФСБ России в Армении.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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6 апреля, 18:06
 
РоссияГюмриАрменияМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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