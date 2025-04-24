Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
Захарова: коллективному Западу было бы неплохо расплатиться со странами Африки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коллективному Западу после решения собственных проблем было бы неплохо и морально, и финансово расплатиться со странами Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им (коллективному Западу - ред.) сейчас надо решать собственные проблемы, а потом неплохо было бы расплатиться и с моральной точки зрения, и с финансово-экономической за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом стран континента", - сказала Захарова на IV Форуме "Россия-Африка: что дальше?" и I Форуме молодых дипломатов "Россия-Африка".
Она добавила, что Россия разделяет приверженность принципу суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела.
"Потенциал для развития сотрудничества России со странам Африки огромен, есть взаимный настрой его реализовать. Есть перспективные форматы, которые представляют из себя независимые от Запада платформы многопланового взаимодействия", - подчеркнула Захарова.
По ее мнению, самое важное заключается в том, что Россия и Африка воспринимают друг друга как равноправных партнеров в отличие от западного мирового меньшинства, который привык рассматривать африканский континент как свою ресурсную базу.