https://ria.ru/20250424/zaderzhanie-2013155677.html

СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид

СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид - РИА Новости, 24.04.2025

СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид

Девушка покончила с собой в Петербурге после того, как с 12 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, мужчина задержан и признал вину, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:25:00+03:00

2025-04-24T12:25:00+03:00

2025-04-24T12:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Девушка покончила с собой в Петербурге после того, как с 12 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, мужчина задержан и признал вину, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обратились знакомые девушки, которая в сентябре 2024 года свела счеты с жизнью, предоставив аудиозаписи и сообщения погибшей, рассказывающей им о насилии, совершенном в отношении нее отчимом, когда ей было 12 лет", - сообщает пресс-служба. Мужчина 23 апреля был задержан. "Под тяжестью собранных доказательств он полностью признался в совершенном преступлении", - добавили в главке. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера), по которой ему грозит от 12 до 20 лет колонии. По версии следствия, фигурант в период с 2017 по 2020 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2005 года рождения по месту их совместного проживания на улице Корнея Чуковского. "Подозреваемому сегодня будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html

https://ria.ru/20241125/arest-1985636403.html

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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, красногвардейский район, общество