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СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид - РИА Новости, 24.04.2025
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12:25 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zaderzhanie-2013155677.html
СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид
СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид - РИА Новости, 24.04.2025
СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид
Девушка покончила с собой в Петербурге после того, как с 12 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, мужчина задержан и признал вину, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:25:00+03:00
2025-04-24T12:25:00+03:00
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санкт-петербург
россия
красногвардейский район
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Девушка покончила с собой в Петербурге после того, как с 12 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, мужчина задержан и признал вину, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обратились знакомые девушки, которая в сентябре 2024 года свела счеты с жизнью, предоставив аудиозаписи и сообщения погибшей, рассказывающей им о насилии, совершенном в отношении нее отчимом, когда ей было 12 лет", - сообщает пресс-служба. Мужчина 23 апреля был задержан. "Под тяжестью собранных доказательств он полностью признался в совершенном преступлении", - добавили в главке. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера), по которой ему грозит от 12 до 20 лет колонии. По версии следствия, фигурант в период с 2017 по 2020 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2005 года рождения по месту их совместного проживания на улице Корнея Чуковского. "Подозреваемому сегодня будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, красногвардейский район, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район, Общество
СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид

Задержан отчим девушки из Петербурга, совершившей суицид после насилия над ней

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Девушка покончила с собой в Петербурге после того, как с 12 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, мужчина задержан и признал вину, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"В следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обратились знакомые девушки, которая в сентябре 2024 года свела счеты с жизнью, предоставив аудиозаписи и сообщения погибшей, рассказывающей им о насилии, совершенном в отношении нее отчимом, когда ей было 12 лет", - сообщает пресс-служба.
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Мужчина 23 апреля был задержан. "Под тяжестью собранных доказательств он полностью признался в совершенном преступлении", - добавили в главке.
Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера), по которой ему грозит от 12 до 20 лет колонии.
По версии следствия, фигурант в период с 2017 по 2020 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2005 года рождения по месту их совместного проживания на улице Корнея Чуковского.
"Подозреваемому сегодня будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
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