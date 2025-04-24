Лучшие выставки весны: на какие из них можно попасть бесплатно
В кинотеатре "Пионер" открылась выставка "Мы и Майя" к 100-летию Майи Плисецкой
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Что за ЦИ? И что за РК?" в Москве
Посетительница на выставке "Что за ЦИ? И что за РК?" в Москве
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Жанна Старицына. В Суздале вырос арт-коллайдер будущего, в Москве — купчихи Кустодиева соседствуют с театральными эскизами. В кинотеатре "Пионер" открылась выставка, посвященная 100-летию Майи Плисецкой, а цирковые шатры Cube.Moscow заполнили работы Церетели и сценические костюмы Киркорова. О выставках этой весны — в материале РИА Новости.
"Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер"
© Фото предоставлено организаторами выставки "Мы и Майя"Работа, представленная на выставке "Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер"
© Фото предоставлено организаторами выставки "Мы и Майя"
Работа, представленная на выставке "Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер"
"Мы" — это современные художники, зрители, танцовщики, интерпретирующие балет через живопись, скульптуру, инсталляции, фотографии и литературу. "Майя" — символ вечного идеала, недостижимого совершенства, но также и живой, страстной личности, чье искусство продолжает вдохновлять", — поясняют авторы проекта.
Представлены работы 15 мастеров, в том числе скульптуры Нины Кухтевич, Вадима Кириллова, картины Елены Каллистовой, Олега Тыркина, Елизаветы Яшиной, Алины Михайленко.
© Фото предоставлено организаторами выставки "Мы и Майя"Работа, представленная на выставке "Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер"
© Фото предоставлено организаторами выставки "Мы и Майя"
Работа, представленная на выставке "Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер"
Нина Кухтевич была лично знакома с Майей Михайловной. В своих скульптурах она передает легкость, грацию и изящество балетного искусства.
Олег Тыркин создает инсталляции в необычной технике — использует металл. Грубость этого материала подчеркивает хрупкость и изящество танца.
Елизавета Яшина, молодая художница из Крыма, написала картину "Майя" специально для этой выставки. Ее работа — и на афише проекта.
© Фото предоставлено организаторами выставки "Мы и Майя"Работа, представленная на выставке "Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер"
© Фото предоставлено организаторами выставки "Мы и Майя"
Работа, представленная на выставке "Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер"
Елена Каллистова сочетает постмодернистский магический реализм и наивное искусство. Ее произведения хранятся в Третьяковской галерее.
Столетие Майи Плисецкой в стране и мире отметят 20 ноября.
Выставка открыта до 17 мая. Вход свободный.
Французский рисунок в Пушкинском музее
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Французский рисунок в первой половине — середине XIX века из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина" в Москве
Посетитель на выставке "Французский рисунок в первой половине — середине XIX века из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина" в Москве
Редкая возможность увидеть более 160 французских рисунков первой половины — середины XIX века. Делакруа, Домье и Энгра здесь соседствуют с малоизвестными мастерами, запечатлевшими повседневную жизнь и элегантные образы той эпохи. На выставке 25 тематических разделов, в них как законченные вещи, так и этюды. Это первый за сто лет столь масштабный показ коллекции, которую музей формировал десятилетиями.
ГМИИ имени А. С. Пушкина, ул. Волхонка, д. 12.
Цирк в Cube.Moscow
© Предоставлено пресс-службой Cube.MoscowВыставка "Что за ЦИ? Что за РК?". Suncitybo
© Предоставлено пресс-службой Cube.Moscow
Выставка "Что за ЦИ? Что за РК?". Suncitybo
Проект "Что за ЦИ? Что за РК?", реализованный Kupol Gallery, объединил более 50 художников. Среди них Зураб Церетели, Наталья Нестерова, Эрте (Роман Тыртов), Влад Мамышев-Монро, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец. Филипп Киркоров предоставил свои сценические костюмы. Вся связано с цирком. Выставочное пространство стилизовано под красно-белые шатры шапито.
Cube.Moscow, ул. Тверская, д. 3.
Борис Кустодиев в Третьяковской галерее
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Выставка "Борис Кустодиев". Борис Кустодиев, "Масленица"
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Выставка "Борис Кустодиев". Борис Кустодиев, "Масленица"
Живопись, графика, театральные эскизы объединены в тематические блоки: от семейных сцен до ярмарок, от театра до знаменитых купчих. Впервые в полном составе представлены эскизы к спектаклю "Блоха" по рассказу Николая Лескова "Левша" — одно из главных достижений Кустодиева в театральной сценографии.
Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., д. 10.
Между Парижем и Москвой: Бычкова и Кольцов
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы Выставка "Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов", Александра Кольцова-Бычкова, "Цветы"
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Выставка "Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов", Александра Кольцова-Бычкова, "Цветы"
Художница Александра Бычкова и скульптор Сергей Кольцов — пара, но их работы редко выставлялись вместе. В этой экспозиции вышивки и текстильные панно Бычковой соседствуют с живописью, скульптурой и графикой Кольцова. Работы привезли из более чем 20 музеев и частных коллекций. Через картины, фотографии и письма зритель узнает не только о творчестве художников, но и об их жизни, борьбе с безработицей и восстановлении Большого театра.
Музей Москвы, Зубовский бульвар, д. 2, корп. 1.
Наум Грановский: Москва в фотографиях
© Фото : Галерея Люмьер / Фонд Наума ГрановскогоВыставка "Наум Грановский. Москва: от первых такси до олимпийских строек". Наум Грановский,"Комсомольская площадь"
© Фото : Галерея Люмьер / Фонд Наума Грановского
Выставка "Наум Грановский. Москва: от первых такси до олимпийских строек". Наум Грановский,"Комсомольская площадь"
Мультимедиа Арт Музей и Галерея Люмьер отмечают 115-летие Наума Грановского — одного из главных фотолетописцев Москвы. На выставке "Москва: от первых такси до олимпийских строек" его снимки показывают, как менялся город с 1920-х до 1980-х: улицы, здания, повседневная жизнь. Помимо фотографий, есть редкая кинохроника.
МАММ, ул. Остоженка, д. 16.
Симфония Византии в монетах
© Предоставлено пресс-службой Музея международного нумизматического клубаВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
© Предоставлено пресс-службой Музея международного нумизматического клуба
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные"
Выставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" знакомит с культурой мощнейшей империи Средневековья. Монеты, предметы культа, архитектурные фрагменты дополняют музыка, ароматы и мультимедиа, создающие атмосферу византийского дворца. Из главных экспонатов — фриз XI века с павлинами и редкий златник Тмутараканского княжества.
Музей международного нумизматического клуба, Большой Афанасьевский переулок, д. 24.
Цифровое искусство в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой творческого сообщества МИРА/Сергей КравцовОткрытие выставки "Диджитал-Тесто" в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой творческого сообщества МИРА/Сергей Кравцов
Открытие выставки "Диджитал-Тесто" в Суздале
На новой площадке МИРА представлен проект "Коллайдер" с инсталляцией Максима Свищева "Диджитал-Тесто". Зритель оказывается внутри большого вертикального куба со множеством мультимедийных проекций. Художник размышляет, как цифровая среда влияет на реальность. Современное "тесто", из которого состоят люди, — это смесь технологий, городской жизни, гаджетов и искусства.
Суздаль, Арт-пространство "Коллайдер", ул. Гастева, д. 3.
Мещанский район: быт и культура
© Предоставлено пресс-службой музея Музей "Садовое кольцо"
© Предоставлено пресс-службой музея
Музей "Садовое кольцо"
Постоянная экспозиция музея "Садовое кольцо" посвящена истории Мещанского района — от слободы XVII века до современных улиц. Документы, карты, фотографии, предметы из собрания музея и частных коллекций... Есть и необычные экспонаты: студенческий билет 1930-х годов, керосиновая лампа времен НЭПа, фото из ателье на 1-й Мещанской.
Музей "Садовое кольцо", проспект Мира, д. 14, стр. 10.
Екатерина II в Царицыне
© Предоставлено пресс-службой музея "Царицыно" Выставка "1775. Триумф Екатерины. Московский год императрицы". Сервиз дежене
© Предоставлено пресс-службой музея "Царицыно"
Выставка "1775. Триумф Екатерины. Московский год императрицы". Сервиз дежене
К 250-летию императорской усадьбы Царицыно в Большом дворце подготовили выставку о 1775 годе — одном из самых насыщенных в жизни Екатерины II. Императрица праздновала победу в Русско-турецкой войне, проводила реформы, общалась с фаворитом Потемкиным, а заодно распорядилась начать строительство резиденции. Выставка организована как дневник: документы, картины, предметы быта, редкие артефакты и личные вещи императрицы.
Царицыно, Большой дворец, ул. Дольская, д. 1.
Женские образы Сальвадора Дали
© Предоставлено Фондом "Искусство наций"Выставка "Женщины-цветы". Сальвадор Дали. "Роза с листьями бабочек"
© Предоставлено Фондом "Искусство наций"
Выставка "Женщины-цветы". Сальвадор Дали. "Роза с листьями бабочек"
В галерее "Дали & Пикассо" — более 80 произведений Дали. Графика и скульптура посвящены женским образам. Впервые на выставке "Женщины-цветы" показаны две редкие графические серии: "Треуголка" — иллюстрации к повести испанского писателя Педро Антонио де Аларкона о ревности, а также "Фрукты" — 14 работ с сюрреалистическими элементами.
Галерея "Дали & Пикассо", ул. Старая Басманная, д. 15А, стр. 4.