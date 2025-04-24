https://ria.ru/20250424/vsu-2013291409.html

Дроноводы заставили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта

Дроноводы заставили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта - РИА Новости, 24.04.2025

Дроноводы заставили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта

Операторы ударных БПЛА 291-го полка 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставили противника отказаться на одном из участков запорожского... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:11:00+03:00

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2025-04-24T22:15:00+03:00

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ТОКМАК (Запорожская область), 24 апр - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 291-го полка 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставили противника отказаться на одном из участков запорожского направления от использования техники и контратак большими группами, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан"."Противник оставил попытки продвинуться вперед и контратаковать большими группами. В последнее время он пытается наносить огневое поражение дальнобойными средствами и малыми пешими группами пытается прощупать нашу оборону. И уже давно не применяет технику по причине больших потерь и ее уязвимости нашими средствами поражения", - рассказал "Вохан".Оператор расчета БПЛА Денис в свою очередь рассказал, что за время дежурства их группа активно наносит удары по позициям противника в районе населенного пункта Работино. "Около трех с половиной недель плюс-минус уничтожали в основном укрепления противника... Они больше не ходят свободно, как раньше, мы этому подсбили. Ну, может быть, человек десять уничтожены", - рассказал оператор БПЛА.

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