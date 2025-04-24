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Дроноводы заставили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта
Дроноводы заставили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта - РИА Новости, 24.04.2025
Дроноводы заставили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта
Операторы ударных БПЛА 291-го полка 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставили противника отказаться на одном из участков запорожского... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:11:00+03:00
2025-04-24T22:11:00+03:00
2025-04-24T22:15:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская область), 24 апр - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 291-го полка 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставили противника отказаться на одном из участков запорожского направления от использования техники и контратак большими группами, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан"."Противник оставил попытки продвинуться вперед и контратаковать большими группами. В последнее время он пытается наносить огневое поражение дальнобойными средствами и малыми пешими группами пытается прощупать нашу оборону. И уже давно не применяет технику по причине больших потерь и ее уязвимости нашими средствами поражения", - рассказал "Вохан".Оператор расчета БПЛА Денис в свою очередь рассказал, что за время дежурства их группа активно наносит удары по позициям противника в районе населенного пункта Работино. "Около трех с половиной недель плюс-минус уничтожали в основном укрепления противника... Они больше не ходят свободно, как раньше, мы этому подсбили. Ну, может быть, человек десять уничтожены", - рассказал оператор БПЛА.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Дроноводы заставили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта
Дроновод Вохан: ВСУ опасаются атаковать группами из-за уязвимости к БПЛА