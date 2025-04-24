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В Херсонской области уничтожили командно-штабной пункт ВСУ

В Херсонской области уничтожили командно-штабной пункт ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025

В Херсонской области уничтожили командно-штабной пункт ВСУ

Командно-штабной пункт ВСУ уничтожен в селе Чернобаевка на правом берегу Днепра оккупированной части Херсонской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:04:00+03:00

2025-04-24T13:04:00+03:00

2025-04-24T13:04:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Командно-штабной пункт ВСУ уничтожен в селе Чернобаевка на правом берегу Днепра оккупированной части Херсонской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Уничтожен командно-штабной пункт ВСУ в Чернобаевке, который отвечал за достаточно большой участок Херсонского фронта. Ликвидировано не менее двух десятков боевиков ВСУ офицерского состава, не менее 20 получили ранения", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html

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днепр (город), херсонская область , россия, владимир рогов, вооруженные силы украины