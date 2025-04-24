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Украинские военные за сутки атаковали Белгородскую область 151 дроном - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 24.04.2025 (обновлено: 13:19 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013169228.html
Украинские военные за сутки атаковали Белгородскую область 151 дроном
Украинские военные за сутки атаковали Белгородскую область 151 дроном - РИА Новости, 24.04.2025
Украинские военные за сутки атаковали Белгородскую область 151 дроном
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 151 беспилотником, два человека погибли, еще шесть получили ранения, сообщил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:02:00+03:00
2025-04-24T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
прохоровский район
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 151 беспилотником, два человека погибли, еще шесть получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 144 снаряда, 55 дронов были сбиты. Кроме того, Гладков в сообщении указал, что над Прохоровским районом система ПВО сбила воздушные цели. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 30 частных домовладениях, двух социальных объектах, магазине, складе, административном здании, сельхозпредприятии, 30 транспортных средствах, одной единице спецтехники и на территории двух предприятий. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Староселье выпущено 119 боеприпасов в ходе 25 обстрелов и совершены атаки 53 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, Терезовка и хутор Панков подверглись трем обстрелам с применением девяти боеприпасов и атакам 39 беспилотников, 32 из которых подавлены и сбиты. В селе Маломихайловка в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели уточняются. В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранен мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов обстреляны пятью снарядами и атакованы 16 беспилотниками. В Борисовском районе по семи сёлам произведен обстрел двумя артснарядами и совершены атаки семи беспилотников. В селе Крюково в результате прилета боеприпаса от полученных ранений погиб мирный житель и получили различные ранения четыре человека. В Валуйском округе три села атакованы 15 беспилотниками. В селе Пристень ранен мирный житель. В Грайворонском округе город Грайворон и пять сел подверглись обстрелам девятью боеприпасами и атакам 13 беспилотников. Над Яковлевским округом и Прохоровским районом системой ПВО сбиты восемь беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область
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белгородская область, прохоровский район, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Прохоровский район, Украина, Вячеслав Гладков
Украинские военные за сутки атаковали Белгородскую область 151 дроном

Гладков: ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области 151 дроном

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 151 беспилотником, два человека погибли, еще шесть получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 144 снаряда, 55 дронов были сбиты. Кроме того, Гладков в сообщении указал, что над Прохоровским районом система ПВО сбила воздушные цели. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 30 частных домовладениях, двух социальных объектах, магазине, складе, административном здании, сельхозпредприятии, 30 транспортных средствах, одной единице спецтехники и на территории двух предприятий.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Староселье выпущено 119 боеприпасов в ходе 25 обстрелов и совершены атаки 53 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, Терезовка и хутор Панков подверглись трем обстрелам с применением девяти боеприпасов и атакам 39 беспилотников, 32 из которых подавлены и сбиты. В селе Маломихайловка в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели уточняются. В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранен мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов обстреляны пятью снарядами и атакованы 16 беспилотниками. В Борисовском районе по семи сёлам произведен обстрел двумя артснарядами и совершены атаки семи беспилотников. В селе Крюково в результате прилета боеприпаса от полученных ранений погиб мирный житель и получили различные ранения четыре человека. В Валуйском округе три села атакованы 15 беспилотниками. В селе Пристень ранен мирный житель. В Грайворонском округе город Грайворон и пять сел подверглись обстрелам девятью боеприпасами и атакам 13 беспилотников. Над Яковлевским округом и Прохоровским районом системой ПВО сбиты восемь беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПрохоровский районУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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