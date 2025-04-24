Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 24.04.2025 (обновлено: 12:23 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013152597.html
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:23:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.По данным министерства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области."Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке МО РФ.
https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 410 боевиков в зоне действия "Центра"

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.
По данным министерства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области
08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала