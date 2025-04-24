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ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны России.По данным министерства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области."Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке МО РФ.
https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 410 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 410 боевиков в зоне действия "Центра"