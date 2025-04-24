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ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Украина, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки