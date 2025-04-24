https://ria.ru/20250424/vsu--2013153055.html

ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 24.04.2025

ВСУ потеряли свыше 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:12:00+03:00

2025-04-24T12:12:00+03:00

2025-04-24T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , украина, безопасность