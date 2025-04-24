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Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:37 24.04.2025 (обновлено: 15:40 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vov-2013211263.html
Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов
Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов - РИА Новости, 24.04.2025
Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов
Продажи художественных книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:37:00+03:00
2025-04-24T15:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей степашин
российский книжный союз
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Продажи художественных книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Продажа книг, посвящённых Великой Отечественной войне, по сравнению с прошлым годом, выросла на 57%. Это очень серьёзно", - сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Степашин подчеркнул, что подведенные итоги продаж говорят о том, что люди все-таки чувствуют и понимают, "что такое 80 лет Победы, особенно сейчас".
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сергей степашин, российский книжный союз
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Степашин, Российский Книжный Союз
Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов

Глава РСТ Степашин: продажи художественных книг о ВОВ за год выросли на 57%

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКнижный магазин на Тверской улице
Книжный магазин на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Книжный магазин на Тверской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Продажи художественных книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Продажа книг, посвящённых Великой Отечественной войне, по сравнению с прошлым годом, выросла на 57%. Это очень серьёзно", - сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Степашин подчеркнул, что подведенные итоги продаж говорят о том, что люди все-таки чувствуют и понимают, "что такое 80 лет Победы, особенно сейчас".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСергей СтепашинРоссийский Книжный Союз
 
 
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