https://ria.ru/20250424/vov-2013211263.html

Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов

Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов - РИА Новости, 24.04.2025

Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57 процентов

Продажи художественных книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:37:00+03:00

2025-04-24T15:37:00+03:00

2025-04-24T15:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сергей степашин

российский книжный союз

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Продажи художественных книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Продажа книг, посвящённых Великой Отечественной войне, по сравнению с прошлым годом, выросла на 57%. Это очень серьёзно", - сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Степашин подчеркнул, что подведенные итоги продаж говорят о том, что люди все-таки чувствуют и понимают, "что такое 80 лет Победы, особенно сейчас".

https://ria.ru/20250424/pobeda-2013198789.html

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2025

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сергей степашин, российский книжный союз