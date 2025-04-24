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В Воронеже ужесточили наказание американцу, ударившему полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
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17:43 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/voronezh-2013258462.html
В Воронеже ужесточили наказание американцу, ударившему полицейского
В Воронеже ужесточили наказание американцу, ударившему полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
В Воронеже ужесточили наказание американцу, ударившему полицейского
Воронежский областной суд на год ужесточил наказание американцу Роберту Гилману, который неоднократно применял силу против правоохранителей, он пробудет в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:43:00+03:00
2025-04-24T17:43:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронежский областной суд
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ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Воронежский областной суд на год ужесточил наказание американцу Роберту Гилману, который неоднократно применял силу против правоохранителей, он пробудет в колонии строгого режима восемь лет и один месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Ему ужесточили наказание, и стало в общей совокупности 8 лет и один месяц строгого режима", - сообщили в пресс-службе. Центральный районный суд 7 октября 2024 года приговорил Гилмана к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по совокупности совершенных преступлений. Американец тогда заявил журналистам, что планирует обжаловать приговор и подаст апелляцию. По версии следствия, Гилман, отбывая наказание в колонии по первому делу, два раза бил кулаком в голову инспектора ИК-2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября "нанёс не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанёс инспектору кулаком правой руки удар в область лица". Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Он заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям. Как сообщал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.
https://ria.ru/20250423/vudlend-2012866428.html
https://ria.ru/20250407/sud-2009725707.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Воронежский областной суд
В Воронеже ужесточили наказание американцу, ударившему полицейского

Воронежский областной суд на год ужесточил наказание американцу Гилману

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкГражданин США Роберт Гилман
Гражданин США Роберт Гилман - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Гражданин США Роберт Гилман. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Воронежский областной суд на год ужесточил наказание американцу Роберту Гилману, который неоднократно применял силу против правоохранителей, он пробудет в колонии строгого режима восемь лет и один месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ему ужесточили наказание, и стало в общей совокупности 8 лет и один месяц строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
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Центральный районный суд 7 октября 2024 года приговорил Гилмана к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по совокупности совершенных преступлений. Американец тогда заявил журналистам, что планирует обжаловать приговор и подаст апелляцию.
По версии следствия, Гилман, отбывая наказание в колонии по первому делу, два раза бил кулаком в голову инспектора ИК-2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру.
В той же колонии американец 23 октября "нанёс не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанёс инспектору кулаком правой руки удар в область лица".
Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Он заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям.
Как сообщал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.
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ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Воронежский областной суд
 
 
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