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Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:58 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vladivostok-2013084336.html
Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами
Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами - РИА Новости, 24.04.2025
Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами
Праздничные голограммы с символикой Дня Победы в преддверии 9 мая украсят пилоны моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает мэрия. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:58:00+03:00
2025-04-24T04:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Праздничные голограммы с символикой Дня Победы в преддверии 9 мая украсят пилоны моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает мэрия. "Пилоны Золотого моста 2-9 мая в вечернее время украсят праздничные голограммы с символикой Дня Победы. В среду организаторы провели тестирование программы, которое прошло успешно", - говорится в сообщении. Увидеть изображения, посвященные Дню Победы, можно будет со 2 по 9 мая ежедневно с 21.00 до 24.00 (12.00 – 15.00 мск).
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общество, владивосток, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владивосток, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами

Пилоны Золотого моста во Владивостоке к 9 мая украсят голограммами

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост в бухте Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Праздничные голограммы с символикой Дня Победы в преддверии 9 мая украсят пилоны моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает мэрия.
"Пилоны Золотого моста 2-9 мая в вечернее время украсят праздничные голограммы с символикой Дня Победы. В среду организаторы провели тестирование программы, которое прошло успешно", - говорится в сообщении.
Увидеть изображения, посвященные Дню Победы, можно будет со 2 по 9 мая ежедневно с 21.00 до 24.00 (12.00 – 15.00 мск).
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Вчера, 20:26
 
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