https://ria.ru/20250424/vladivostok-2013084336.html

Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами

Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами - РИА Новости, 24.04.2025

Пилоны Золотого моста во Владивостоке ко Дню Победы украсят голограммами

Праздничные голограммы с символикой Дня Победы в преддверии 9 мая украсят пилоны моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает мэрия. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:58:00+03:00

2025-04-24T04:58:00+03:00

2025-04-24T04:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владивосток

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Праздничные голограммы с символикой Дня Победы в преддверии 9 мая украсят пилоны моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает мэрия. "Пилоны Золотого моста 2-9 мая в вечернее время украсят праздничные голограммы с символикой Дня Победы. В среду организаторы провели тестирование программы, которое прошло успешно", - говорится в сообщении. Увидеть изображения, посвященные Дню Победы, можно будет со 2 по 9 мая ежедневно с 21.00 до 24.00 (12.00 – 15.00 мск).

https://ria.ru/20250423/polk-2013047691.html

владивосток

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общество, владивосток, 80-летие победы в великой отечественной войне