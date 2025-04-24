https://ria.ru/20250424/veb-2013272176.html

ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий

ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий - РИА Новости, 24.04.2025

ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий

Эффективность закупок и расширение доступа для молодых высокотехнологичных компаний являются весомым фактором внедрения современных цифровых решений и... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:19:00+03:00

2025-04-24T19:19:00+03:00

2025-04-24T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Эффективность закупок и расширение доступа для молодых высокотехнологичных компаний являются весомым фактором внедрения современных цифровых решений и продуктов, сообщил исполнительный директор по правовому обеспечению договорной работы и закупочной деятельности ВЭБ.РФ Игорь Редькин. Редькин участвовал в сессии "Корпоративные закупки как драйвер инновационного развития" XX Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ". "Ряд важных решений о приоритете российской высокотехнологичной продукции уже реализованы – на уровне законодательства, в масштабных правительственных программах, мерах поддержки ВЭБа и организаций развития в его управленческом периметре. В части механизмов госзаказа для сохранения позитивной динамики видим запрос на расширение доступа [к закупкам] молодых инновационных компаний", – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Редькина. Он отметил, что в числе возможных вызовов – неспецифические требования к потенциальным поставщикам, осложняющие участие в закупочных процедурах молодых инновационных компаний. "Решением может стать установление стандартов технических заданий для инновационных закупок, а также возможное внедрение экспериментального режима закупок высокотехнологичной продукции", – сказал Редькин. Среди особенностей такого экспериментального режима он назвал упрощение взаимодействия с заказчиком и требований к участникам, определение минимальной для заказчика доли таких закупок, доращивание малых технологических компаний и встраивание их в кооперационные цепочки.

https://ria.ru/20250410/vebrf-2010575631.html

https://ria.ru/20250404/veb-2009264636.html

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