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ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий - РИА Новости, 24.04.2025
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19:19 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/veb-2013272176.html
ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий
ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий - РИА Новости, 24.04.2025
ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий
Эффективность закупок и расширение доступа для молодых высокотехнологичных компаний являются весомым фактором внедрения современных цифровых решений и... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:19:00+03:00
2025-04-24T19:19:00+03:00
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Эффективность закупок и расширение доступа для молодых высокотехнологичных компаний являются весомым фактором внедрения современных цифровых решений и продуктов, сообщил исполнительный директор по правовому обеспечению договорной работы и закупочной деятельности ВЭБ.РФ Игорь Редькин. Редькин участвовал в сессии "Корпоративные закупки как драйвер инновационного развития" XX Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ". "Ряд важных решений о приоритете российской высокотехнологичной продукции уже реализованы – на уровне законодательства, в масштабных правительственных программах, мерах поддержки ВЭБа и организаций развития в его управленческом периметре. В части механизмов госзаказа для сохранения позитивной динамики видим запрос на расширение доступа [к закупкам] молодых инновационных компаний", – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Редькина. Он отметил, что в числе возможных вызовов – неспецифические требования к потенциальным поставщикам, осложняющие участие в закупочных процедурах молодых инновационных компаний. "Решением может стать установление стандартов технических заданий для инновационных закупок, а также возможное внедрение экспериментального режима закупок высокотехнологичной продукции", – сказал Редькин. Среди особенностей такого экспериментального режима он назвал упрощение взаимодействия с заказчиком и требований к участникам, определение минимальной для заказчика доли таких закупок, доращивание малых технологических компаний и встраивание их в кооперационные цепочки.
https://ria.ru/20250410/vebrf-2010575631.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
ВЭБ: эффективность закупок – важный фактор внедрения современных технологий

ВЭБ: эффективность закупок важна для внедрения современных технологий

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФИсполнительный директор по правовому обеспечению договорной работы и закупочной деятельности ВЭБ.РФ Игорь Редькин
Исполнительный директор по правовому обеспечению договорной работы и закупочной деятельности ВЭБ.РФ Игорь Редькин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Исполнительный директор по правовому обеспечению договорной работы и закупочной деятельности ВЭБ.РФ Игорь Редькин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Эффективность закупок и расширение доступа для молодых высокотехнологичных компаний являются весомым фактором внедрения современных цифровых решений и продуктов, сообщил исполнительный директор по правовому обеспечению договорной работы и закупочной деятельности ВЭБ.РФ Игорь Редькин.
Редькин участвовал в сессии "Корпоративные закупки как драйвер инновационного развития" XX Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".
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"Ряд важных решений о приоритете российской высокотехнологичной продукции уже реализованы – на уровне законодательства, в масштабных правительственных программах, мерах поддержки ВЭБа и организаций развития в его управленческом периметре. В части механизмов госзаказа для сохранения позитивной динамики видим запрос на расширение доступа [к закупкам] молодых инновационных компаний", – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Редькина.
Он отметил, что в числе возможных вызовов – неспецифические требования к потенциальным поставщикам, осложняющие участие в закупочных процедурах молодых инновационных компаний.
"Решением может стать установление стандартов технических заданий для инновационных закупок, а также возможное внедрение экспериментального режима закупок высокотехнологичной продукции", – сказал Редькин.
Среди особенностей такого экспериментального режима он назвал упрощение взаимодействия с заказчиком и требований к участникам, определение минимальной для заказчика доли таких закупок, доращивание малых технологических компаний и встраивание их в кооперационные цепочки.
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