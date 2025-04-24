https://ria.ru/20250424/valday-2013097235.html
Конференция проекта "Валдай — новое поколение". Прямая трансляция
Конференция проекта "Валдай — новое поколение". Прямая трансляция - РИА Новости, 24.04.2025
Конференция проекта "Валдай — новое поколение". Прямая трансляция
II Конференция проекта "Валдай — новое поколение" продолжает свою работу РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:35:00+03:00
2025-04-24T09:35:00+03:00
2025-04-24T09:35:00+03:00
валдай
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II Конференция проекта "Валдай — новое поколение" продолжает свою работу
валдай
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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II Конференция проекта "Валдай – новое поколение"
II Конференция проекта "Валдай – новое поколение"
2025-04-24T09:35
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PT88M16S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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валдай, видео
Валдай
Конференция проекта "Валдай — новое поколение". Прямая трансляция
II Конференция проекта "Валдай — новое поколение" продолжает свою работу
2025-04-24T09:35
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PT88M16S
Конференция проекта "Валдай — новое поколение". Прямая трансляция
Читать ria.ru в
II Конференция проекта "Валдай — новое поколение" продолжает свою работу