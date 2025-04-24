https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
Президент Польши сделал неприятное для Украины заявление
Президент Польши сделал неприятное для Украины заявление - РИА Новости, 24.04.2025
Президент Польши сделал неприятное для Украины заявление
Украине придется пойти на уступки в переговорах с Россией, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:33:00+03:00
2025-04-24T17:33:00+03:00
2025-04-24T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украине придется пойти на уступки в переговорах с Россией, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews."Украина также в какой-то мере должна будет уступить, и, скорее всего, так и произойдет", — отметил он.Политик не уточнил, на какие именно шаги, на его взгляд, придется пойти киевскому режиму."Мне трудно сказать на этом этапе", — заявил польский лидер.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/london-2013241668.html
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Президент Польши сделал неприятное для Украины заявление
Президент Польши Дуда: Украине придется уступить России в переговорах