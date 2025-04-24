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В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013237864.html
В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского
В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025
В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского
Владимир Зеленский готовит Украину к партизанской войне на случай срыва переговоров по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:45:00+03:00
2025-04-24T16:45:00+03:00
в мире
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александр дубинский
дональд трамп
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский готовит Украину к партизанской войне на случай срыва переговоров по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.“Все эти “центры нацсопротивления” об этом — подготовка к военному поражению и партизанской войне, чтобы зеленая гнида &lt;…&gt; могла дальше изображать из себя генералиссимуса”, — заявил политик.По словам Дубинского, эту идею Зеленский позаимствовал у Байдена, который в конце 2021 года начал осуществлять похожую задумку.Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявлял, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250424/mid-2013135268.html
https://ria.ru/20250424/zelenskij-2013132721.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского

Дубинский: Зеленский готовит Украину к партизанской войне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский готовит Украину к партизанской войне на случай срыва переговоров по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
“Все эти “центры нацсопротивления” об этом — подготовка к военному поражению и партизанской войне, чтобы зеленая гнида <…> могла дальше изображать из себя генералиссимуса”, — заявил политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
МИД: Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций по Украине
Вчера, 11:16
По словам Дубинского, эту идею Зеленский позаимствовал у Байдена, который в конце 2021 года начал осуществлять похожую задумку.
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявлял, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Зеленский отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину
Вчера, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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