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В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского
В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025
В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского
Владимир Зеленский готовит Украину к партизанской войне на случай срыва переговоров по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:45:00+03:00
2025-04-24T16:45:00+03:00
2025-04-24T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский готовит Украину к партизанской войне на случай срыва переговоров по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.“Все эти “центры нацсопротивления” об этом — подготовка к военному поражению и партизанской войне, чтобы зеленая гнида <…> могла дальше изображать из себя генералиссимуса”, — заявил политик.По словам Дубинского, эту идею Зеленский позаимствовал у Байдена, который в конце 2021 года начал осуществлять похожую задумку.Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявлял, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
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В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского
Дубинский: Зеленский готовит Украину к партизанской войне