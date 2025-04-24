https://ria.ru/20250424/ukraina-2013237864.html

В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского

В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025

В Раде раскрыли новый отчаянный план Зеленского

Владимир Зеленский готовит Украину к партизанской войне на случай срыва переговоров по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:45:00+03:00

2025-04-24T16:45:00+03:00

2025-04-24T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский готовит Украину к партизанской войне на случай срыва переговоров по мирному урегулированию, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.“Все эти “центры нацсопротивления” об этом — подготовка к военному поражению и партизанской войне, чтобы зеленая гнида <…> могла дальше изображать из себя генералиссимуса”, — заявил политик.По словам Дубинского, эту идею Зеленский позаимствовал у Байдена, который в конце 2021 года начал осуществлять похожую задумку.Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявлял, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250424/mid-2013135268.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины