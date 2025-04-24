https://ria.ru/20250424/udary-2013115537.html

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2025

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:11:00+03:00

2025-04-24T10:11:00+03:00

2025-04-24T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка