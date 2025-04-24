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ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/udary-2013115537.html
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:11:00+03:00
2025-04-24T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьНовая Каховка
 
 
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