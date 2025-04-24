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ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:11:00+03:00
2025-04-24T10:11:00+03:00
2025-04-24T10:11:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области