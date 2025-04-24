https://ria.ru/20250424/tsik-2013274806.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома - РИА Новости, 24.04.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома

Председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:33:00+03:00

2025-04-24T19:33:00+03:00

2025-04-24T19:51:00+03:00

россия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России. Ранее в четверг глава Белгородской области Вячеслав Гладков, что мирная жительница погибла в селе Мокрая Орловка в результате атаки ВСУ. "Сегодня, 24 апреля 2025 года, в результате атаки FPV-дрона ВСУ погибла Светлана Тимошенко, председатель УИК № 513 Белгородской области", - говорится в сообщении. Как отмечается, Тимошенко была избрана председателем УИК в 2013 году, награждалась благодарственным письмом ЦИК РФ. Центризбирком выразил соболезнования родным и близким погибшей. "Подлые преступления против гражданского населения не останутся безнаказанными, и в наших сердцах всегда будет жить память о Светлане и обо всех, чья жизнь оборвалась так рано и несправедливо", - добавили в ЦИК РФ.

https://ria.ru/20250226/matvienko-2001656683.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины