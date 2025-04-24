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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома - РИА Новости, 24.04.2025
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19:33 24.04.2025 (обновлено: 19:51 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tsik-2013274806.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома - РИА Новости, 24.04.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома
Председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:33:00+03:00
2025-04-24T19:51:00+03:00
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России. Ранее в четверг глава Белгородской области Вячеслав Гладков, что мирная жительница погибла в селе Мокрая Орловка в результате атаки ВСУ. "Сегодня, 24 апреля 2025 года, в результате атаки FPV-дрона ВСУ погибла Светлана Тимошенко, председатель УИК № 513 Белгородской области", - говорится в сообщении. Как отмечается, Тимошенко была избрана председателем УИК в 2013 году, награждалась благодарственным письмом ЦИК РФ. Центризбирком выразил соболезнования родным и близким погибшей. "Подлые преступления против гражданского населения не останутся безнаказанными, и в наших сердцах всегда будет жить память о Светлане и обо всех, чья жизнь оборвалась так рано и несправедливо", - добавили в ЦИК РФ.
https://ria.ru/20250226/matvienko-2001656683.html
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла председатель избиркома

ЦИК: при атаке дрона ВСУ в Мокрой Орловке погибла председатель УИК Тимошенко

© Фото : соцсети Светланы ТимошенкоСветлана Тимошенко
Светлана Тимошенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : соцсети Светланы Тимошенко
Светлана Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.
Ранее в четверг глава Белгородской области Вячеслав Гладков, что мирная жительница погибла в селе Мокрая Орловка в результате атаки ВСУ.
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"Сегодня, 24 апреля 2025 года, в результате атаки FPV-дрона ВСУ погибла Светлана Тимошенко, председатель УИК № 513 Белгородской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Тимошенко была избрана председателем УИК в 2013 году, награждалась благодарственным письмом ЦИК РФ. Центризбирком выразил соболезнования родным и близким погибшей.
"Подлые преступления против гражданского населения не останутся безнаказанными, и в наших сердцах всегда будет жить память о Светлане и обо всех, чья жизнь оборвалась так рано и несправедливо", - добавили в ЦИК РФ.
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РоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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