Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси

Гроб с телом скульптора и художника Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси
Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
Проститься со скульптором пришли родные, друзья и коллеги.
На фото: вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь — искусствовед Елена Церетели (справа).
Проститься со скульптором пришли родные, друзья и коллеги.
На фото: вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь — искусствовед Елена Церетели (справа).
Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.
Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.
Почтить память художника пришли члены Российской академии художеств, его внук — вице-президент академии Василий Церетели (в центре), председатель Союза художников Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов и другие.
Почтить память художника пришли члены Российской академии художеств, его внук — вице-президент академии Василий Церетели (в центре), председатель Союза художников Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов и другие.
Отпевание возглавил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий.
Траурные венки направили президент Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, Министерство культуры, Союз художников, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.
Отпевание возглавил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий.
Траурные венки направили президент Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, Министерство культуры, Союз художников, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.
Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.
Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут 24 и 25 апреля в основанном им Музее современного искусства в Тбилиси. Похоронят художника 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут 24 и 25 апреля в основанном им Музее современного искусства в Тбилиси. Похоронят художника 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
Проститься со скульптором пришли родные, друзья и коллеги.
На фото: вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь — искусствовед Елена Церетели (справа).
Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.
Почтить память художника пришли члены Российской академии художеств, его внук — вице-президент академии Василий Церетели (в центре), председатель Союза художников Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов и другие.
Отпевание возглавил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий.
Траурные венки направили президент Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, Министерство культуры, Союз художников, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.
Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут 24 и 25 апреля в основанном им Музее современного искусства в Тбилиси. Похоронят художника 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Инессой Андроникашвили.