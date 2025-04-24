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Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси - РИА Новости, 24.04.2025
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09:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tsereteli--2013112552.html
Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси
Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси - РИА Новости, 24.04.2025
Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси
Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси, сообщили РИА Новости в Музее современного искусства в столице Грузии. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:57:00+03:00
2025-04-24T09:57:00+03:00
зураб церетели
умер зураб церетели
тбилиси
москва
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общество
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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси, сообщили РИА Новости в Музее современного искусства в столице Грузии. "Тело Зураба Церетели уже доставили в Тбилиси, но в музей (его имени, где пройдет гражданская панихида - ред.) - пока нет. Панихида начнется в 14.00 (13.00 мск - ред.)", - сказал представитель музея. Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне.
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зураб церетели, умер зураб церетели, тбилиси, москва, грузия, общество
Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели, Тбилиси, Москва, Грузия, Общество
Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси

Гроб с телом скульптора и художника Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с Церетели
Церемония прощания с Церетели - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церемония прощания с Церетели . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси, сообщили РИА Новости в Музее современного искусства в столице Грузии.
"Тело Зураба Церетели уже доставили в Тбилиси, но в музей (его имени, где пройдет гражданская панихида - ред.) - пока нет. Панихида начнется в 14.00 (13.00 мск - ред.)", - сказал представитель музея.
Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне.
Церемония прощания с Зурабом Церетели
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя в Москве.

Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве

Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 7
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Проститься со скульптором пришли родные, друзья и коллеги.

На фото: вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь — искусствовед Елена Церетели (справа).

Супруга скульптора Зураба Церетели Татьяна Кочемасова и дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели

Проститься со скульптором пришли родные, друзья и коллеги.

На фото: вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь — искусствовед Елена Церетели (справа).

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 7
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве

Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 7
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Почтить память художника пришли члены Российской академии художеств, его внук — вице-президент академии Василий Церетели (в центре), председатель Союза художников Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов и другие.

Исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Зураба Церетели Василий Церетели

Почтить память художника пришли члены Российской академии художеств, его внук — вице-президент академии Василий Церетели (в центре), председатель Союза художников Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов и другие.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 7
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Отпевание возглавил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий.

Траурные венки направили президент Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, Министерство культуры, Союз художников, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.

Священнослужители на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве

Отпевание возглавил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий.

Траурные венки направили президент Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, Министерство культуры, Союз художников, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.

Священнослужитель на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве

Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 7
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут 24 и 25 апреля в основанном им Музее современного искусства в Тбилиси. Похоронят художника 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

Прощание со скульптором Зурабом Церетели

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут 24 и 25 апреля в основанном им Музее современного искусства в Тбилиси. Похоронят художника 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 7

Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 7

Проститься со скульптором пришли родные, друзья и коллеги.

На фото: вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь — искусствовед Елена Церетели (справа).

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 7

Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 7

Почтить память художника пришли члены Российской академии художеств, его внук — вице-президент академии Василий Церетели (в центре), председатель Союза художников Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов и другие.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 7

Отпевание возглавил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий.

Траурные венки направили президент Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, Министерство культуры, Союз художников, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 7

Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 7

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут 24 и 25 апреля в основанном им Музее современного искусства в Тбилиси. Похоронят художника 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Зураб ЦеретелиУмер Зураб ЦеретелиТбилисиМоскваГрузияОбщество
 
 
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