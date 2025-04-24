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Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси

Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси - РИА Новости, 24.04.2025

Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси

Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси, сообщили РИА Новости в Музее современного искусства в столице Грузии. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:57:00+03:00

2025-04-24T09:57:00+03:00

2025-04-24T09:57:00+03:00

зураб церетели

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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси, сообщили РИА Новости в Музее современного искусства в столице Грузии. "Тело Зураба Церетели уже доставили в Тбилиси, но в музей (его имени, где пройдет гражданская панихида - ред.) - пока нет. Панихида начнется в 14.00 (13.00 мск - ред.)", - сказал представитель музея. Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне.

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