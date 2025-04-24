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В Тбилиси началась гражданская панихида по Церетели

В Тбилиси началась гражданская панихида по Церетели - РИА Новости, 24.04.2025

В Тбилиси началась гражданская панихида по Церетели

Гражданская панихида по скульптору Зураба Церетели началась в Музее современного искусства его имени в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:32:00+03:00

2025-04-24T14:32:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Гражданская панихида по скульптору Зураба Церетели началась в Музее современного искусства его имени в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени. Там 24 и 25 апреля проходит гражданская панихида. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне, захоронение будет проведено рядом с супругой Церетели - Инессой Андроникашвили.

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