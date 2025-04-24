https://ria.ru/20250424/tseny-2013269007.html

Мировые цены на нефть колебались вечером в четверг

Мировые цены на нефть колебались вечером в четверг - РИА Новости, 24.04.2025

Мировые цены на нефть колебались вечером в четверг

Мировые цены на нефть колеблются в четверг вечером, на рынок действуют разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:53:00+03:00

2025-04-24T18:53:00+03:00

2025-04-24T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть колеблются в четверг вечером, на рынок действуют разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,03%, до 66,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 62,44 доллара. Минутами ранее обе марки слабо дешевели. По итогам торгов среды Brent подешевел на 2%, WTI - на 3%. Тогда агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. По словам старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин (Rebecca Babin), ожидание действий организации будет сдерживать любое ралли котировок нефти в случае, если вместе с этим будут публиковаться "слабые" макроэкономические данные в мире. При этом замедление роста добычи в США может компенсировать ее наращивание со стороны ОПЕК+. "Замедление роста добычи в США может помочь противостоять ожидаемому ускорению увеличения добычи ОПЕК+", - цитирует Бабин агентство Блумберг.

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цены на нефть, сша, опек, brent, wti (нефть), ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире