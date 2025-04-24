https://ria.ru/20250424/trevoga-2013070869.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.04.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:43:00+03:00
2025-04-24T00:43:00+03:00
2025-04-24T00:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревога звучит по всей стране с 0.42 мск.Согласно карте, тревога также объявлена в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250423/vsu-2013052091.html
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киев, украина, россия, запорожская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Запорожская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу