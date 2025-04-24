Трамп даст интервью автору статьи о переписке в Signal
Трамп даст интервью выпустившему статью о переписке в Signal главреду Atlantic
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг встретится и даст интервью главному редактору журнала Atlantic Джеффри Голдбергу, который в марте опубликовал статью об обсуждении ударов по хуситам в мессенджере Signal.
"Сегодня я встречусь (из всех людей) с Джеффри Голдбергом, главредом Atlantic и человеком, ответственным за множество выдуманных историй обо мне, включая <…> "сигналгейт"… Я дам это интервью из любопытства и в качестве соревнования с самим собой, чтобы посмотреть, возможно ли для Atlantic быть правдивыми. Могут ли они написать честную историю о Трампе", - написал президент США в соцсети Truth Social.
Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
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