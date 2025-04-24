https://ria.ru/20250424/tramp-2013211831.html

Конгрессмены хотят проверить сделки Трампа на взяточничество

Конгрессмены хотят проверить сделки Трампа на взяточничество - РИА Новости, 24.04.2025

Конгрессмены хотят проверить сделки Трампа на взяточничество

Конгрессмены-демократы запросили у юридических фирм, заключивших сделки о безвозмездной работе на администрацию президента США Дональда Трампа взамен на отмену... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:38:00+03:00

2025-04-24T15:38:00+03:00

2025-04-24T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Конгрессмены-демократы запросили у юридических фирм, заключивших сделки о безвозмездной работе на администрацию президента США Дональда Трампа взамен на отмену введенных против них санкций, информацию о сделках для проверки на предмет возможного взяточничества и вымогательства, сообщает телеканал ABC. Ранее Трамп заключил сделки с рядом юридических фирм, снимающие с них ограничения взамен на оказание администрации безвозмездных услуг. Фирмы попали под санкции из-за участия в судебных процессах, оспаривающих политику Трампа. Президент специальным указами лишал фирмы государственных контрактов и запрещал их адвокатам посещать правительственные здания. В итоге несколько фирм согласились пойти на сделки и оказать администрации безвозмездные услуги стоимостью в порядка 1 миллиард долларов. "Демократы в четверг разослали письма девяти юридическим фирмам, весной заключившим соглашения с администрацией Трампа, в которых задаются вопросом, нарушают ли сделки федеральные законы о взяточничестве, вымогательстве, мошенничестве или рэкете", - сообщает ABC, в распоряжение которого попал текст письма. Запросы были направлены в фирмы Kirkland & Ellis LLP, Latham & Watkins LLP, Allen Overy Shearman Sterling LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Willkie Farr & Gallagher LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Cadwalader, Wickersham & Taft LLP и Milbank LLP. "Соглашения такого рода подразумевают согласие со злоупотреблением властью и заставляет задуматься о том, каким образом ваша фирма будет представлять интересы клиентов или заниматься вопросами, которые могут быть расценены как противоречащие президенту Трампу", - говорится в письме. Конгрессмены запросили у фирм их мотивацию для заключения сделок, а также подробности каждой сделки на предмет соответствия этическим стандартам.

https://ria.ru/20250128/dom-1995865004.html

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