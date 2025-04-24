https://ria.ru/20250424/svo-2013261011.html

Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО

Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 24.04.2025

Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО

Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:53:00+03:00

2025-04-24T17:53:00+03:00

2025-04-24T17:53:00+03:00

калужская область

калужская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013259991_0:67:2048:1219_1920x0_80_0_0_4c28620735125a1cc0ffcb0437a505e8.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба регионального парламента. "До 31 мая продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Ее размер составляет 2 миллиона рублей", - рассказал по итогам председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. При заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов. Единовременная социальная выплата в размере 400 тысяч рублей установлена военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, заключившим, в период с 1 мая по 31 декабря 2025 года, контракт для выполнения задач на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины. Кроме того, теперь участники СВО могут при необходимости получить вместо земельного участка денежную выплату.

https://ria.ru/20250424/novoseltsev-2013135572.html

https://ria.ru/20250423/razvitie-2013000172.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, сво