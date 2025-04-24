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Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 24.04.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:53 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/svo-2013261011.html
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 24.04.2025
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО
Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:53:00+03:00
2025-04-24T17:53:00+03:00
калужская область
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сво
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба регионального парламента. "До 31 мая продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Ее размер составляет 2 миллиона рублей", - рассказал по итогам председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. При заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов. Единовременная социальная выплата в размере 400 тысяч рублей установлена военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, заключившим, в период с 1 мая по 31 декабря 2025 года, контракт для выполнения задач на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины. Кроме того, теперь участники СВО могут при необходимости получить вместо земельного участка денежную выплату.
https://ria.ru/20250424/novoseltsev-2013135572.html
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калужская область, сво
Калужская область, Калужская область, СВО
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО

В Калужской области утвердили новые меры поддержки участников СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Калужской областиПредседатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Калужской области
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"До 31 мая продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Ее размер составляет 2 миллиона рублей", - рассказал по итогам председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
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При заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов.
Единовременная социальная выплата в размере 400 тысяч рублей установлена военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, заключившим, в период с 1 мая по 31 декабря 2025 года, контракт для выполнения задач на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины.
Кроме того, теперь участники СВО могут при необходимости получить вместо земельного участка денежную выплату.
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