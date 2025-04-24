https://ria.ru/20250424/svo-2013261011.html
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 24.04.2025
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО
Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:53:00+03:00
2025-04-24T17:53:00+03:00
2025-04-24T17:53:00+03:00
калужская область
калужская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013259991_0:67:2048:1219_1920x0_80_0_0_4c28620735125a1cc0ffcb0437a505e8.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба регионального парламента. "До 31 мая продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Ее размер составляет 2 миллиона рублей", - рассказал по итогам председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. При заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов. Единовременная социальная выплата в размере 400 тысяч рублей установлена военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, заключившим, в период с 1 мая по 31 декабря 2025 года, контракт для выполнения задач на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины. Кроме того, теперь участники СВО могут при необходимости получить вместо земельного участка денежную выплату.
https://ria.ru/20250424/novoseltsev-2013135572.html
https://ria.ru/20250423/razvitie-2013000172.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013259991_123:0:1944:1366_1920x0_80_0_0_45286518e4f04d5a3708771a3fe4f7b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, сво
Калужская область, Калужская область, СВО
Калужские депутаты утвердили новые меры поддержки участников СВО
В Калужской области утвердили новые меры поддержки участников СВО
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новые меры поддержки участников спецоперации утвердили на заседании Законодательного Собрания Калужской области, которое прошло в четверг, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"До 31 мая продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Ее размер составляет 2 миллиона рублей", - рассказал по итогам председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
При заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов.
Единовременная социальная выплата в размере 400 тысяч рублей установлена военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, заключившим, в период с 1 мая по 31 декабря 2025 года, контракт для выполнения задач на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины.
Кроме того, теперь участники СВО могут при необходимости получить вместо земельного участка денежную выплату.