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Патрушев предупредил о планах НАТО нарастить производство морских роботов

Патрушев предупредил о планах НАТО нарастить производство морских роботов - РИА Новости, 24.04.2025

Патрушев предупредил о планах НАТО нарастить производство морских роботов

США и их союзники по НАТО к 2035 году планируют сильно увеличить число своих морских роботизированных комплексов, заявил помощник президента РФ, председатель... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:40:00+03:00

2025-04-24T14:40:00+03:00

2025-04-24T14:40:00+03:00

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КИРОВСК (Ленинградская обл.), 24 апр – РИА Новости. США и их союзники по НАТО к 2035 году планируют сильно увеличить число своих морских роботизированных комплексов, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам развития производства морских робототехнических комплексов (МРТК). "США и их союзники по НАТО планируют к 2035 году значительно увеличить количество своих морских роботизированных комплексов и расширить сферы их применения", - сказал Патрушев. По его словам, Североатлантический альянс хочет использовать МРТК для "противоминной, противолодочной и противовоздушной защиты морских коммуникаций, портов, объектов прибрежной зоны и критически важной подводной инфраструктуры, а также для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и непосредственного осуществления боевых операций на море". Кроме того, указал помощник главы государства, для улучшения тактико-технических характеристик робототехнических комплексов за рубежом "активно ведутся разработки вооружения с использованием технологий искусственного интеллекта, передовых сенсорных систем и современной элементной базы". "Странами НАТО формируются специализированные подразделения морских робототехнических комплексов, проводится отработка самостоятельного выполнения ими боевых операций в отрыве от пунктов базирования, а также совместных действий с кораблей и авиацией, в том числе беспилотной", - добавил Патрушев. Председатель Морской коллегии обратил внимание, что тема производства морских робототехнических комплексов "в настоящее время является одной из самых актуальных". "Об этом, в частности, свидетельствуют исследования рынка морских робототехнических комплексов, согласно которым более 50 крупных компаний в мире занимаются созданием и производством автономных необитаемых и телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров", - объяснил он, отметив, что половина из этих компаний сосредоточена в США. Патрушев констатировал, что основной причиной активизации развития этого направления является "значительный потенциал морских робототехнических комплексов для повышения эффективности военных операций и обеспечения безопасности в морских пространствах". "Подтверждением этому является практика боевого применения безэкипажных катеров в ходе специальной военной операции на Украине", - подчеркнул помощник главы государства. В ходе совещания Патрушев вместе с представителями некоторых предприятий, федеральных министерств и ведомств также обсудил дополнительные меры, направленные на создание отечественных технологий производства морских роботов, в том числе безэкипажных катеров, систем связи, навигации и управления. На совещании подчеркивалось, что развитие морских робототехнических комплексов является одним из перспективных направлений развития флота.

https://ria.ru/20250421/patrushev-2012611207.html

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660218.html

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сша, россия, николай патрушев, нато, технологии, в мире