https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013269345.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:54:00+03:00

2025-04-24T18:54:00+03:00

2025-04-24T18:54:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Богдановка в ДНР. Кроме того, поражены 148 районов скопления живой силы и техники противника, объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также нанесен массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Средства ПВО сбили 230 дронов и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.Параллельно группировка войск "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 150 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 беспилотников, 604 зенитных ракетных комплекса, 23 006 танков и других бронемашин, 1 546 реактивных систем залпового огня, 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц автомобильной техники.

украина

россия

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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