https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013263208.html

Спецоперация, 24 апреля: ВС России освободили Богдановку в ДНР

Спецоперация, 24 апреля: ВС России освободили Богдановку в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025

Спецоперация, 24 апреля: ВС России освободили Богдановку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Богдановка в ДНР, ВСУ за сутки на разных направлениях потеряли до 1340 военных,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:10:00+03:00

2025-04-24T18:10:00+03:00

2025-04-24T18:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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дональд трамп

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Богдановка в ДНР, ВСУ за сутки на разных направлениях потеряли до 1340 военных, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, потери противника за сутки на разных направлениях составили до 1340 военнослужащих. ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, БПЛА по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов, следует из сводки Минобороны РФ. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 150 военнослужащих, уничтожены пусковая установка РСЗО, 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов, сообщили в военном ведомстве. Шаги к урегулированию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает работу с США, и она нацелена на продолжение усилий по достижению мира. По его словам, Россия ценит посреднические усилия США в урегулировании конфликта на Украине и выступает за продолжение процесса. Кроме того, Песков сказал, что размещение воинского контингента НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для России, это несет критическую угрозу для мировой безопасности. В то же время журнал Spectator пишет, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в конце этой недели. Издание считает, что, поскольку Уиткофф не присутствовал на переговорах в Лондоне, обсуждения с РФ, возможно, будут вестись без учета мнения европейских стран. Вместе с тем президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что ЮАР готова к участию в мирном процессе между Россией и Украиной. Он также заметил, что единственный путь к миру на Украине лежит через дипломатию. Рамафоса также призвал все стороны украинского конфликта к безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы дать начало дальнейшим переговорам. Трампу не понравились удары России по Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении мирной сделки. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. Трамп написал в соцсети, что ему не нравятся удары России по Киеву, что это не нужно и крайне не вовремя. Он также заявил, что каждую неделю погибает 5 тысяч солдат и то, что "пора заключить мирное соглашение". Кабмин Украины упростил процедуру импорта взрывчатки Кабмин Украины ввел упрощенный порядок импорта взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов для производителей, не имеющих действующих государственных контрактов, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Он уточнил, что теперь разрешен импорт взрывчатых веществ, средств их инициирования, изделий и устройств, содержащих взрывчатые вещества, по упрощенной процедуре. Система социальной заботы Система социального обслуживания семей участников СВО на базе цифровой платформы создана при участии фонда "Защитники Отечества" и успешно работает в Липецкой области, рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. По ее словам, это очень простая и понятная система обратной связи, которая помогает работникам социальных служб быть ближе к людям. Платформа отличается от традиционных цифровых сервисов тем, что, во-первых, там на втором конце на жалобу реагирует живой человек, а не машина. А во-вторых, это очень быстрое решение проблемы. "Члены семей, когда их глава находится в зоне СВО, сталкиваются с решением, казалось бы, банальных, но очень важных, значимых и частых социальных бытовых проблем. Это и ЖКХ, и сезонные работы, и устройство ребенка в детский сад, школу, получение различных льгот", - сказала Цивилева на научно-практической конференции "От года семьи - к веку семьи" на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". Работа фонда подразумевает адресное взаимодействие с каждой семьей, с каждым ветераном, для этого в фонде работают 3800 социальных координаторов. Простая и понятная система предметного взаимодействия между социальным работником и человеком, которому нужна помощь. Платформа не дублирует другие государственные цифровые сервисы, а дополняет их. На основе платформы могут быть решены проблемы медицинского сопровождения участников СВО и членов их семей в формате виртуального госпиталя с учетом результатов ранее проведенной апробации платформы при сопровождении хронических больных.

https://ria.ru/20250424/vsu-2013187293.html

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https://ria.ru/20250424/vsu-2013209217.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013237864.html

https://ria.ru/20250424/udary-2013253963.html

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