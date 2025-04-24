https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084830.html

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА в зоне действия "Центра"

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 24.04.2025

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА в зоне действия "Центра"

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:06:00+03:00

2025-04-24T05:06:00+03:00

2025-04-24T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084711.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34