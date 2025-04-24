https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084711.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 24.04.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском
Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:05:00+03:00
2025-04-24T05:05:00+03:00
2025-04-24T05:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности – 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации", - рассказали в МО. Уточняется, что нанесение удара по пункту управления, расположенному в одном из домов, было скорректировано расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата. "Точное попадание первого снаряда в цель полностью уничтожило здание пункта управления БПЛА ВСУ, второй выстрел уничтожил соседнее здание с личным составом и автомобильной техникой националистов на дистанции более 25 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084583.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском
Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском