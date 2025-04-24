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Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084583.html
Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области
Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области - РИА Новости, 24.04.2025
Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области
Разведчики группировки войск "Запад" FPV-дронами на оптоволокне уничтожили самоходную британскую гаубицу Braveheart в Харьковской области, сообщили в Минобороны РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:04:00+03:00
2025-04-24T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" FPV-дронами на оптоволокне уничтожили самоходную британскую гаубицу Braveheart в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки была обнаружена замаскированная британская САУ AS-90 Braveheart в Харьковской области", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины. "Оператор ударного FPV-дрона на оптоволокне первым точным попаданием уничтожил САУ", - добавили в МО.
https://ria.ru/20250424/minoborony-2013084464.html
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россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" FPV-дронами на оптоволокне уничтожили самоходную британскую гаубицу Braveheart в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки была обнаружена замаскированная британская САУ AS-90 Braveheart в Харьковской области", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины.
"Оператор ударного FPV-дрона на оптоволокне первым точным попаданием уничтожил САУ", - добавили в МО.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская область
 
 
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