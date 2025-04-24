https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084583.html

Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области

Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области - РИА Новости, 24.04.2025

Разведчики уничтожили британскую САУ Braveheart в Харьковской области

Разведчики группировки войск "Запад" FPV-дронами на оптоволокне уничтожили самоходную британскую гаубицу Braveheart в Харьковской области, сообщили в Минобороны РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:04:00+03:00

2025-04-24T05:04:00+03:00

2025-04-24T05:04:00+03:00

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" FPV-дронами на оптоволокне уничтожили самоходную британскую гаубицу Braveheart в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки была обнаружена замаскированная британская САУ AS-90 Braveheart в Харьковской области", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины. "Оператор ударного FPV-дрона на оптоволокне первым точным попаданием уничтожил САУ", - добавили в МО.

https://ria.ru/20250424/minoborony-2013084464.html

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