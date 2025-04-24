https://ria.ru/20250424/soveschanie-2013180908.html
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.04.2025
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:46:00+03:00
2025-04-24T13:46:00+03:00
2025-04-24T13:46:00+03:00
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
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Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
2025-04-24T13:46
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, видео
Россия
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2025-04-24T13:46
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PT5M42S
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.