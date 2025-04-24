https://ria.ru/20250424/sovershenstvovanie-2013154567.html

Глава Мордовии обсудил с главой МЧС совершенствование пожарной службы

Глава Мордовии обсудил с главой МЧС совершенствование пожарной службы - РИА Новости, 24.04.2025

Глава Мордовии обсудил с главой МЧС совершенствование пожарной службы

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил в Москве с главой МЧС России Александром Куренковым перспективы совершенствования противопожарной службы и инфраструктуры в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:20:00+03:00

2025-04-24T12:20:00+03:00

2025-04-24T12:20:00+03:00

республика мордовия

саранск

артем здунов

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил в Москве с главой МЧС России Александром Куренковым перспективы совершенствования противопожарной службы и инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба руководителя республики. На встрече шла речь о реализации проекта по оснащению пожарно-спасательной техникой подразделений республики. "Необходимо развивать сотрудничество с крупными отечественными производителями пожарной техники. Наши специалисты активно сотрудничают с инженерами и конструкторами российских заводов. В такой связке удается совершенствовать образцы и делать их максимально удобными для работы пожарных и технически эффективными", - приводятся в сообщении слова Куренкова. Глава Мордовии поделился планами по созданию предприятия по техническому обслуживанию и сборке пожарной техники совместно с челябинским производителем. "Республика готова производить модульную пожарно-спасательную технику для нужд министерства. Необходимые производственные возможности для этого в регионе есть", - сказал Здунов. Было отмечено, что применение специализированной техники для ликвидации природных пожаров позволяет нарастить оперативность реагирования и снизить ущерб от огня. В частности, это касается особо охраняемых территорий. Одна из таких располагается в Темниковском районе. Площадь Мордовского заповедника превышает 32 гектара. Из них 38% было объято огнем в августе 2021 года. С начала этого года в Мордовии уже потушен один лесной пожар: в Саранском территориальном лесничестве выгорело полгектара ландшафта. "Для контроля за противопожарным состоянием населенных пунктов специалисты МЧС России выезжают в населенные пункты, для которых актуальна опасность природных пожаров. Уже совершена сотня таких обследований. Особый противопожарный режим введен в республике с 1 апреля: запрещено разводить костры и ограничено посещение лесов", - говорится в сообщении. Кроме того, на встрече обсудили развитие пожарно-спасательного спорта, который является важным элементом специальной подготовки пожарных и спасателей. Недавно в Саранске прошли Всероссийские соревнования на Кубок главы Мордовии, в августе в столице республики состоится Чемпионат мира среди девушек и юношей.

https://ria.ru/20250226/mordoviya-2001820081.html

https://ria.ru/20250411/falkov-2010813396.html

саранск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саранск, артем здунов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)