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SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 24.04.2025
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10:08 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/sotrudnichestvo-2013113355.html
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 24.04.2025
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало новый мастер-класс SputnikPro для Университета Новой Эры, одного из ведущих университетов... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:08:00+03:00
2025-04-24T10:08:00+03:00
sputnik
филиппины
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало новый мастер-класс SputnikPro для Университета Новой Эры, одного из ведущих университетов Филиппин и давнего партнера агентства.Старший редактор Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Екатерина Волкова поделилась со слушателями особенностями производства фотоконтента в международном информационном агентстве, а редактор Центра инновационной журналистики медиагруппы Дарья Юрченко рассказала студентам о сторителлинге и о том, как создавать новостной контент, который привлечет аудиторию.Екатерина Волкова подчеркнула важность таких мероприятий для студентов: "Как практикующий журналист и преподаватель, я хорошо понимаю ценность актуальных знаний, полученных из первых уст, от людей, сейчас работающих в профессии. Мир стремительно меняется, важно адаптироваться к этим изменениям, говорить о них и готовить студентов к работе, опираясь не только на теорию, но и на практический опыт. Фотография не знает границ и не нуждается в переводе, это универсальный язык общения, и я очень рада, что мы можем рассказать о нашем опыте работы с фотографией всем, кто заинтересован"."Sputnik объединяет. Здорово, что расстояние нам не помеха. Надеемся, что дальнейшие взаимоотношениями между нашими странами будут только крепчать", - отметила Дарья Юрченко по итогам сессии."Я благодарю Sputnik за возможность развития партнерских отношений с нашим университетом. Мы надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет продолжаться и связи будут становиться только крепче. Темы, которые в своих выступлениях охватили Екатерина Волкова и Дарья Юрченко, такие как фотожурналистика и сторителлинг, будут служить студентам руководством в профессиональной и этической работе", - поделилась своим мнением о проведенной встрече координатор образовательной программы бакалавриата, Директор центра журналистики Мелой Малунтаг.Сессия прошла в рамках проекта "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма", реализованного при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Университет Новой Эры – частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек
https://ria.ru/20250422/sputnikpro-2012805244.html
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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353
60
353
60
sputnik, филиппины, россия
Sputnik, Филиппины, Россия

SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры

© Sputnik / Мария ДевахинаSputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Мария Девахина
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало новый мастер-класс SputnikPro для Университета Новой Эры, одного из ведущих университетов Филиппин и давнего партнера агентства.
Старший редактор Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Екатерина Волкова поделилась со слушателями особенностями производства фотоконтента в международном информационном агентстве, а редактор Центра инновационной журналистики медиагруппы Дарья Юрченко рассказала студентам о сторителлинге и о том, как создавать новостной контент, который привлечет аудиторию.
© Sputnik / Мария ДевахинаSputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Мария Девахина
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
Екатерина Волкова подчеркнула важность таких мероприятий для студентов: "Как практикующий журналист и преподаватель, я хорошо понимаю ценность актуальных знаний, полученных из первых уст, от людей, сейчас работающих в профессии. Мир стремительно меняется, важно адаптироваться к этим изменениям, говорить о них и готовить студентов к работе, опираясь не только на теорию, но и на практический опыт. Фотография не знает границ и не нуждается в переводе, это универсальный язык общения, и я очень рада, что мы можем рассказать о нашем опыте работы с фотографией всем, кто заинтересован".
"Sputnik объединяет. Здорово, что расстояние нам не помеха. Надеемся, что дальнейшие взаимоотношениями между нашими странами будут только крепчать", - отметила Дарья Юрченко по итогам сессии.
© Sputnik / Мария ДевахинаSputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Мария Девахина
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
"Я благодарю Sputnik за возможность развития партнерских отношений с нашим университетом. Мы надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет продолжаться и связи будут становиться только крепче. Темы, которые в своих выступлениях охватили Екатерина Волкова и Дарья Юрченко, такие как фотожурналистика и сторителлинг, будут служить студентам руководством в профессиональной и этической работе", - поделилась своим мнением о проведенной встрече координатор образовательной программы бакалавриата, Директор центра журналистики Мелой Малунтаг.
Сессия прошла в рамках проекта "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма", реализованного при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
© Sputnik / Мария ДевахинаSputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Мария Девахина
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
Университет Новой Эры – частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.
Интенсивный курс SputnikPro для журналистов Информационного агентства Нигера - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере
22 апреля, 17:54
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек
 
SputnikФилиппиныРоссия
 
 
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