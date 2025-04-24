https://ria.ru/20250424/sotrudnichestvo-2013113355.html

SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры

SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 24.04.2025

SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры

Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало новый мастер-класс SputnikPro для Университета Новой Эры, одного из ведущих университетов... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:08:00+03:00

2025-04-24T10:08:00+03:00

2025-04-24T10:08:00+03:00

sputnik

филиппины

россия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало новый мастер-класс SputnikPro для Университета Новой Эры, одного из ведущих университетов Филиппин и давнего партнера агентства.Старший редактор Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Екатерина Волкова поделилась со слушателями особенностями производства фотоконтента в международном информационном агентстве, а редактор Центра инновационной журналистики медиагруппы Дарья Юрченко рассказала студентам о сторителлинге и о том, как создавать новостной контент, который привлечет аудиторию.Екатерина Волкова подчеркнула важность таких мероприятий для студентов: "Как практикующий журналист и преподаватель, я хорошо понимаю ценность актуальных знаний, полученных из первых уст, от людей, сейчас работающих в профессии. Мир стремительно меняется, важно адаптироваться к этим изменениям, говорить о них и готовить студентов к работе, опираясь не только на теорию, но и на практический опыт. Фотография не знает границ и не нуждается в переводе, это универсальный язык общения, и я очень рада, что мы можем рассказать о нашем опыте работы с фотографией всем, кто заинтересован"."Sputnik объединяет. Здорово, что расстояние нам не помеха. Надеемся, что дальнейшие взаимоотношениями между нашими странами будут только крепчать", - отметила Дарья Юрченко по итогам сессии."Я благодарю Sputnik за возможность развития партнерских отношений с нашим университетом. Мы надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет продолжаться и связи будут становиться только крепче. Темы, которые в своих выступлениях охватили Екатерина Волкова и Дарья Юрченко, такие как фотожурналистика и сторителлинг, будут служить студентам руководством в профессиональной и этической работе", - поделилась своим мнением о проведенной встрече координатор образовательной программы бакалавриата, Директор центра журналистики Мелой Малунтаг.Сессия прошла в рамках проекта "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма", реализованного при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Университет Новой Эры – частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 - в онлайн режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек

https://ria.ru/20250422/sputnikpro-2012805244.html

филиппины

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, филиппины, россия