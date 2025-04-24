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СМИ: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном - РИА Новости, 24.04.2025
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17:31 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/soglasheniyae-2013254237.html
СМИ: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном
СМИ: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном - РИА Новости, 24.04.2025
СМИ: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном
Индия после атаки террористов в Джамму и Кашмире может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:31:00+03:00
2025-04-24T17:31:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Индия после атаки террористов в Джамму и Кашмире может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "После теракта в Пахалгаме Индия может объявить о приостановке действия соглашения о прекращении огня в ближайшие дни. Нью-Дели серьезно рассматривает этот вопрос, поскольку Пакистан не смог выполнить свои обязательства по линии контроля и международной границе", - сообщили телеканалу высокопоставленные правительственные источники. Согласно заявлениям источников, Индия занимает такую жесткую позицию из-за неспособности Пакистана обуздать трансграничный терроризм, несмотря на неоднократные обещания. В частности, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное в феврале 2021 года, базирующиеся в Пакистане террористические группировки, такие как "Лашкар-и-Тайба" (запрещенная в России террористическая организация), "Джейш-э-Мохаммед" и "Фронт сопротивления", продолжают проникать в Джамму и Кашмир. "Высшие органы безопасности полностью готовы выходу из соглашения о прекращении огня и способны справиться с последствиями, если таковые возникнут. Индия имеет полное право обеспечивать безопасность своих границ и гражданского населения, и в связи с этим будет принято соответствующее решение. Последний теракт в Пахалгаме свидетельствует о неспособности Исламабада ликвидировать террористическую инфраструктуру", - отметили источники телеканала. Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном вступило в силу в ночь на 25 февраля 2021 года по итогам обсуждения представителями двух стран существующего механизма связи по горячей линии и решении основных вопросов и озабоченностей, которые могут нарушить мир и привести к насилию. Соглашение о прекращении огня было подписано в интересах достижения "взаимовыгодного и устойчивого мира вдоль границ". Обе стороны заявили, что "существующие механизмы контактов по горячей линии и встречи на пограничных постах будут использованы для разрешения любой непредвиденной ситуации или недопонимания".
https://ria.ru/20250424/pakistan-2013236543.html
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индия, пакистан, джамму, в мире
Индия, Пакистан, Джамму, В мире
СМИ: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном

News18: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном

© РИА Новости / Евгений БерекаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Берека
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Индия после атаки террористов в Джамму и Кашмире может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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"После теракта в Пахалгаме Индия может объявить о приостановке действия соглашения о прекращении огня в ближайшие дни. Нью-Дели серьезно рассматривает этот вопрос, поскольку Пакистан не смог выполнить свои обязательства по линии контроля и международной границе", - сообщили телеканалу высокопоставленные правительственные источники.
Согласно заявлениям источников, Индия занимает такую жесткую позицию из-за неспособности Пакистана обуздать трансграничный терроризм, несмотря на неоднократные обещания. В частности, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное в феврале 2021 года, базирующиеся в Пакистане террористические группировки, такие как "Лашкар-и-Тайба" (запрещенная в России террористическая организация), "Джейш-э-Мохаммед" и "Фронт сопротивления", продолжают проникать в Джамму и Кашмир.
"Высшие органы безопасности полностью готовы выходу из соглашения о прекращении огня и способны справиться с последствиями, если таковые возникнут. Индия имеет полное право обеспечивать безопасность своих границ и гражданского населения, и в связи с этим будет принято соответствующее решение. Последний теракт в Пахалгаме свидетельствует о неспособности Исламабада ликвидировать террористическую инфраструктуру", - отметили источники телеканала.
Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном вступило в силу в ночь на 25 февраля 2021 года по итогам обсуждения представителями двух стран существующего механизма связи по горячей линии и решении основных вопросов и озабоченностей, которые могут нарушить мир и привести к насилию. Соглашение о прекращении огня было подписано в интересах достижения "взаимовыгодного и устойчивого мира вдоль границ". Обе стороны заявили, что "существующие механизмы контактов по горячей линии и встречи на пограничных постах будут использованы для разрешения любой непредвиденной ситуации или недопонимания".
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