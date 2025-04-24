Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/slutskij-2013169079.html
Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию
Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию - РИА Новости, 24.04.2025
Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию
Организация Объединенных Наций должна сохраниться как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:01:00+03:00
2025-04-24T13:01:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
оон
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Организация Объединенных Наций должна сохраниться как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии, является главенствующей в мировой политической архитектуре, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Нам архиважно, чтобы ООН сохранилась как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии, является главенствующей в мировой политической архитектуре", - сказал он в ходе Международной научной конференции "Новый мировой порядок: формирование многополярного мира и роль России". Депутат добавил, что ООН не должна стать просто какой-то "одной из международным организаций".
https://ria.ru/20250423/mid-2012980529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, в мире
Леонид Слуцкий (политик), ООН, Госдума РФ, В мире
Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию

Слуцкий: ООН должна сохраниться как лидерство в мировой политической архитектуре

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Организация Объединенных Наций должна сохраниться как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии, является главенствующей в мировой политической архитектуре, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Нам архиважно, чтобы ООН сохранилась как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии, является главенствующей в мировой политической архитектуре", - сказал он в ходе Международной научной конференции "Новый мировой порядок: формирование многополярного мира и роль России".
Депутат добавил, что ООН не должна стать просто какой-то "одной из международным организаций".
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
МИД России высказался о возможном избрании Бербок председателем ГА ООН
Вчера, 15:44
 
Леонид Слуцкий (политик)ООНГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала