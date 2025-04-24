https://ria.ru/20250424/slutskij-2013169079.html

Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию

Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию - РИА Новости, 24.04.2025

Слуцкий призвал сохранить ООН как главенствующую политическую организацию

Организация Объединенных Наций должна сохраниться как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:01:00+03:00

2025-04-24T13:01:00+03:00

2025-04-24T13:01:00+03:00

леонид слуцкий (политик)

оон

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Организация Объединенных Наций должна сохраниться как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии, является главенствующей в мировой политической архитектуре, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Нам архиважно, чтобы ООН сохранилась как организация, которая, как это было по итогам Второй мировой войны, но с поправкой на сегодняшние реалии, является главенствующей в мировой политической архитектуре", - сказал он в ходе Международной научной конференции "Новый мировой порядок: формирование многополярного мира и роль России". Депутат добавил, что ООН не должна стать просто какой-то "одной из международным организаций".

https://ria.ru/20250423/mid-2012980529.html

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леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, в мире