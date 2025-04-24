https://ria.ru/20250424/slovo-2013080609.html

Ударение в слове "звонит" изменится, заявили в Институте Виноградова

Ударение в слове "звонит" изменится, заявили в Институте Виноградова - РИА Новости, 24.04.2025

Ударение в слове "звонит" изменится, заявили в Институте Виноградова

Ударение в слове "звонит" в будущем изменится и будет падать на первый слог, движения в эту сторону произношения уже начались, рассказала РИА Новости доктор... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:41:00+03:00

2025-04-24T03:41:00+03:00

2025-04-24T10:44:00+03:00

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ударение в слове "звонит" в будущем изменится и будет падать на первый слог, движения в эту сторону произношения уже начались, рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук. "Сюжет с ударением на слово "звонит". Почему сейчас налево и направо говорят "звОнит", а не "звонИт"? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом ("ЗвОнит". — Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на "ить" в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова", — сказала Каленчук.По ее словам, движение в сторону изменения ударения на первый слог началось, но идет медленно. "Оно уже меняется у нас на глазах. Это не случайность. Что тогда делать со словами "варит", "солит", "дружит" и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове "звонит" изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится", — заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250423/diktant-2012901612.html

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общество, российская академия наук