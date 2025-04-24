https://ria.ru/20250424/slovakiya-2013290375.html

Протестующие в Словакии выступили с требованиями к президенту

Протестующие в Словакии выступили с требованиями к президенту - РИА Новости, 24.04.2025

Протестующие в Словакии выступили с требованиями к президенту

Участники антиправительственного митинга в столице Словакии обратились к президенту республики Петеру Пеллегрини с требованием не подписывать одобренный... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:51:00+03:00

2025-04-24T21:51:00+03:00

2025-04-24T21:51:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 24 апр - РИА Новости. Участники антиправительственного митинга в столице Словакии обратились к президенту республики Петеру Пеллегрини с требованием не подписывать одобренный парламентом закон о неправительственных организациях, нормы которого ужесточают требования к их работе, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции протеста прошли маршем по улицам Братиславы вечером в четверг, скандируя антиправительственные лозунги. Активисты принесли к воротам президентского дворца символическое письмо, адресованное главе государства, которого они призвали не подписывать законопроект о НПО, одобренный парламентом в середине апреля. Документ, в частности, обязывает НПО, доходы которых превышают 35 тысяч евро в год, публиковать специальный отчет с указанием информации о лицах, которые внесли на их счета более 5 тысяч евро за год, также в этом отчете должна быть указана подробная информация о членах организации. Активисты считают, что раскрытие этой информации нарушает права людей на личную жизнь и может стать помехой для привлечения спонсоров. В начале апреля перед зданием словацкого парламента в Братиславе уже проходил протест против данного законопроекта, его инициатором, как и в четверг, выступила прокиевская общественная организация "Мир Украине", которая с конца 2024 года организовывает в республике антиправительственные митинги. Инициаторы законопроекта ранее отмечали, что он должен усилить прозрачность деятельности неправительственных организаций. Изначально планировалось наделять НПО, которые получают более 5 тысяч евро в год из-за рубежа, статусом "организации с иностранной поддержкой", но позже разработчики исключили эту норму и решили сконцентрироваться на прозрачности финансирования некоммерческих организаций, которые пытаются влиять на политическую ситуацию в стране. Организаторы протеста в Братиславе ранее обвинили правительство Словакии в желании принять закон, аналогичный тому, что действует в России в отношении иностранных агентов. Премьер-министр республики Роберт Фицо неоднократно эти обвинения отвергал и называл их откровенной ложью, к которой прибегают активисты, чтобы вывести людей на протесты. По его словам, "проект (словацкого) закона, который касается неправительственных организаций, не имеет ничего общего с российским, американским или израильским законодательством", направленным на выявление иностранного влияния. Фицо объяснял, что правительство хочет знать о том, из каких источников финансируются НПО, которые пытаются вести политическую деятельность и проводят акции протеста.

https://ria.ru/20250424/slovakiya-2013245033.html

https://ria.ru/20250422/slovakija-2012753932.html

https://ria.ru/20250415/slovakiya-2011401983.html

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