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Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38% - РИА Новости, 24.04.2025
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09:05 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/skolkovo-2013058227.html
Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38%
Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38% - РИА Новости, 24.04.2025
Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38%
Выручка резидентов фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) в 2024 году составила 704,3 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом она выросла на 38%, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:05:00+03:00
2025-04-24T09:05:00+03:00
экономика
россия
сергей перов
сколково
игорь шувалов
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Выручка резидентов фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) в 2024 году составила 704,3 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом она выросла на 38%, сообщает пресс-служба фонда.Данные приведены во время заседания совета директоров фонда. Так, 77% участников проекта имеют выручку. Хорошие темпы роста показали стартапы из сферы биомедицинских технологий."Технологическое лидерство – одно из ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Роль компаний-участников "Сколково" исключительно важна для успешной реализации соответствующих национальных проектов. Созданные заделы и компетенции, бесшовная работа институтов развития группы ВЭБ.РФ, эффективное партнерство с Москвой позволят нам добиться здесь значимых результатов", – приводит пресс-служба слова главы ВЭБ.РФ, председателя совета директоров фонда "Сколково" Игоря Шувалова.Результаты выполнения стратегических задач Сколково за 2024 год представил председатель правления фонда Сергей Перов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 101,23%."В 2024 году удалось преодолеть тенденцию предыдущих двух лет по ежегодному сокращению инвестиций, привлекаемых участниками проекта Сколково. Объем внебюджетных средств составил рекордные 42,6 миллиарда рублей с ростом на 34% к предыдущему году, превысив на 10% наилучший результат, достигнутый в 2021 году. Всего за период с 2013 по 2024 год резиденты привлекли 220 миллиардов рублей. Свой вклад внесли программы инвестиционного менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов", – отметил Перов.Число участников проекта Сколково продолжает расти и на конец 2024 года составило 4 684 компании (прирост к 2023 году – 19,7%). В компаниях-участниках работает свыше 118 тысяч сотрудников. Объем налогов и взносов, уплаченных участниками проекта, составил в 2024 году 81,5 миллиарда рублей.Накопленным итогом за 2021-2024 годы 607 компаний воспользовались механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития.Резидентами "Сколково" в 2024 году получено 1 164 патента, из которых 319 – на территории иностранных государств.
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экономика, россия, сергей перов, сколково, игорь шувалов, москва, технологии
Экономика, Россия, Сергей Перов, Сколково, Игорь Шувалов, Москва, Технологии
Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38%

Резиденты "Сколково" в 2024 году получили 704,3 млрд рублей выручки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНа территории инновационного центра "Сколково"
На территории инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На территории инновационного центра "Сколково". Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Выручка резидентов фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) в 2024 году составила 704,3 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом она выросла на 38%, сообщает пресс-служба фонда.
Данные приведены во время заседания совета директоров фонда. Так, 77% участников проекта имеют выручку. Хорошие темпы роста показали стартапы из сферы биомедицинских технологий.
«
"Технологическое лидерство – одно из ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Роль компаний-участников "Сколково" исключительно важна для успешной реализации соответствующих национальных проектов. Созданные заделы и компетенции, бесшовная работа институтов развития группы ВЭБ.РФ, эффективное партнерство с Москвой позволят нам добиться здесь значимых результатов", – приводит пресс-служба слова главы ВЭБ.РФ, председателя совета директоров фонда "Сколково" Игоря Шувалова.
Результаты выполнения стратегических задач Сколково за 2024 год представил председатель правления фонда Сергей Перов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 101,23%.
"В 2024 году удалось преодолеть тенденцию предыдущих двух лет по ежегодному сокращению инвестиций, привлекаемых участниками проекта Сколково. Объем внебюджетных средств составил рекордные 42,6 миллиарда рублей с ростом на 34% к предыдущему году, превысив на 10% наилучший результат, достигнутый в 2021 году. Всего за период с 2013 по 2024 год резиденты привлекли 220 миллиардов рублей. Свой вклад внесли программы инвестиционного менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов", – отметил Перов.
Число участников проекта Сколково продолжает расти и на конец 2024 года составило 4 684 компании (прирост к 2023 году – 19,7%). В компаниях-участниках работает свыше 118 тысяч сотрудников. Объем налогов и взносов, уплаченных участниками проекта, составил в 2024 году 81,5 миллиарда рублей.
Накопленным итогом за 2021-2024 годы 607 компаний воспользовались механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития.
Резидентами "Сколково" в 2024 году получено 1 164 патента, из которых 319 – на территории иностранных государств.
 
ЭкономикаРоссияСергей ПеровСколковоИгорь ШуваловМоскваТехнологии
 
 
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