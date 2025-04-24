https://ria.ru/20250424/skolkovo-2013058227.html

Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38%

Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38% - РИА Новости, 24.04.2025

Выручка резидентов Сколково в 2024 году выросла на 38%

Выручка резидентов фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) в 2024 году составила 704,3 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом она выросла на 38%, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:05:00+03:00

2025-04-24T09:05:00+03:00

2025-04-24T09:05:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Выручка резидентов фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) в 2024 году составила 704,3 миллиарда рублей, по сравнению с 2023 годом она выросла на 38%, сообщает пресс-служба фонда.Данные приведены во время заседания совета директоров фонда. Так, 77% участников проекта имеют выручку. Хорошие темпы роста показали стартапы из сферы биомедицинских технологий."Технологическое лидерство – одно из ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Роль компаний-участников "Сколково" исключительно важна для успешной реализации соответствующих национальных проектов. Созданные заделы и компетенции, бесшовная работа институтов развития группы ВЭБ.РФ, эффективное партнерство с Москвой позволят нам добиться здесь значимых результатов", – приводит пресс-служба слова главы ВЭБ.РФ, председателя совета директоров фонда "Сколково" Игоря Шувалова.Результаты выполнения стратегических задач Сколково за 2024 год представил председатель правления фонда Сергей Перов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 101,23%."В 2024 году удалось преодолеть тенденцию предыдущих двух лет по ежегодному сокращению инвестиций, привлекаемых участниками проекта Сколково. Объем внебюджетных средств составил рекордные 42,6 миллиарда рублей с ростом на 34% к предыдущему году, превысив на 10% наилучший результат, достигнутый в 2021 году. Всего за период с 2013 по 2024 год резиденты привлекли 220 миллиардов рублей. Свой вклад внесли программы инвестиционного менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов", – отметил Перов.Число участников проекта Сколково продолжает расти и на конец 2024 года составило 4 684 компании (прирост к 2023 году – 19,7%). В компаниях-участниках работает свыше 118 тысяч сотрудников. Объем налогов и взносов, уплаченных участниками проекта, составил в 2024 году 81,5 миллиарда рублей.Накопленным итогом за 2021-2024 годы 607 компаний воспользовались механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития.Резидентами "Сколково" в 2024 году получено 1 164 патента, из которых 319 – на территории иностранных государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сергей перов, сколково, игорь шувалов, москва, технологии