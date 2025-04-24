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Межрегиональный съезд работников скорой помощи открылся в Подмосковье

Межрегиональный съезд работников скорой помощи открылся в Подмосковье - РИА Новости, 24.04.2025

Межрегиональный съезд работников скорой помощи открылся в Подмосковье

I Межрегиональный съезд специалистов скорой помощи "Вызов Подмосковья-2025", в котором принимают участие руководители медицинских организаций, станций и... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:33:00+03:00

2025-04-24T19:33:00+03:00

2025-04-24T19:33:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. I Межрегиональный съезд специалистов скорой помощи "Вызов Подмосковья-2025", в котором принимают участие руководители медицинских организаций, станций и подстанций скорой медицинской помощи (СМП), службы медицины катастроф, открылся в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Помимо них, в съезде участвуют работники скорой помощи, представители научного сообщества из разных уголков Подмосковья, а также более 30 регионов и трех стран — Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. "Рад приветствовать всех, кто присутствует в этом зале. Знаю, что каждый из вас лично или команды, которые вы возглавляете, занимаются спасением жизней. Съезд проходит в преддверии Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля. Мы все знаем, что такое компетентные профессиональные специалисты, работающие в этой службе. Особенно это показал период ковида, когда было огромное количество вызовов — в Московской области на пике оно доходило до 12,5-13 тысяч в сутки при норме 5-6 тысяч в зависимости от сезона. Это заставило нас по-другому взглянуть на все, что касается оснащения медицинских машин, подготовки специалистов, автоматизации, цифровизации процесса", — сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что были взяты на вооружение лучшие практики — это и IP-телефония, и диспетчеризация, и обеспечение необходимым оборудованием, которое позволяет освобождать руки медикам и оказывать помощь в "золотой час" для пациентов. Так, в течение двух дней ведущие специалисты в сфере здравоохранения будут разбирать наиболее сложные случаи, с которыми сталкиваются работники скорой, делиться своим опытом и передовыми методиками по оказанию первой медицинской помощи. Запланирована также серия мастер-классов. Съезд проходит, как в очном формате, так и онлайн. В службе скорой медицинской помощи Подмосковья на данный момент работают около 10 тысяч человек. Из них более 7,6 тысячи – сотрудники выездных бригад (врачи, фельдшеры, медсестры, медбратья, водители). В среднем они обслуживают по 11-12 вызовов в сутки. Чтобы снизить нагрузку на бригады продолжается привлечение специалистов, в том числе молодых. В 2024 году трудоустроено 1083 человека (из них 148 молодых специалистов). В этом году трудоустроено 278 человек (в том числе 32 молодых), после завершения обучения в августе планируется трудоустройство порядка 262 целевиков. Также в регионе действует широкий комплекс мер поддержки медиков, среди которых соципотека, компенсация аренды жилья, проект "Приведи друга", программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". С начала года работникам скорой помощи увеличена заработная плата (врачам — на 8,5-17 тысяч рублей, анестезиологам-реаниматологам — на 10,2-18 тысяч, врачам-психиатрам — на 10,8-19,6 тысячи, фельдшерам — на 5-10,2 тысячи, медсестрам — на 4,7-10 тысяч, медсестрам-анестезистам — на 5,7-11 тысяч, водителям — на 1,8-3,3 тысячи). Продолжается и активное внедрение "цифры", что позволяет освободить медиков от бумажной работы, наладить быструю передачу информации между специалистами. Все выездные бригады оснащены электронными планшетами, а жители могут отслеживать маршрут движение машины сразу после вызова. Кроме того, особое внимание в регионе уделяется созданию современной медицинской инфраструктуры. На данный момент действует 56 подстанций и 92 поста скорой помощи. В этом году открылся пост в Саввино (городской округ Балашиха), на очереди — посты в Хотькове (Сергиево-Посадский городской округ), Сухареве (городской округ Мытищи), в Суханове (Ленинский городской округ), Поречье (Можайский муниципальный округ), Михневе (городской округ Ступино). А в 2031 году планируется запустить большую подстанцию на 20 бригад в Сергиево-Посадском городском округе. Регулярно обновляется и автопарк СМП. Сейчас в нем свыше 880 машин и 90 реанимобилей для особо сложных случаев. За последние пять лет было заменено порядка 700 карет скорой, из которых более 150 — в конце прошлого года. Также в рамках съезда Воробьев вручил областные награды работникам СМП. Их получили два фельдшера и два водителя скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20250423/rentgen-2012975428.html

https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013171240.html

https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012138849.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев