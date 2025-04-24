https://ria.ru/20250424/semya-2013261921.html

Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет

Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет - РИА Новости, 24.04.2025

Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет

Количество многодетных семей в Липецкой области за 10 лет выросло в два раза и сейчас их 17 тысяч, сообщил губернатор Игорь Артамонов на ежегодной всероссийской РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:59:00+03:00

2025-04-24T17:59:00+03:00

2025-04-24T17:59:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

семья

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество многодетных семей в Липецкой области за 10 лет выросло в два раза и сейчас их 17 тысяч, сообщил губернатор Игорь Артамонов на ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики им. Д.И. Менделеева "От года семьи – к веку семьи". По его словам, в регионе действуют разные меры поддержки: региональный маткапитал, соцконтракт, льготная ипотека, социальные выплаты. В 2025 году введена новая выплата для молодых семей – 300 тысяч рублей на третьего или последующих детей. Артамонов отметил, что многодетные семьи получают юридические консультации, помощь в быту, мамы могут переучиться и найти новую профессию, беременные обращаются к врачам за онлайн-консультацией, не выходя из дома. "В регионе ведется комплексная работа по улучшению демографической ситуации. Мы вводим новые меры поддержки, улучшаем сервисы. Один из таких – платформа "Забота". Жители обращаются к соцкураторам по самым разным вопросам, и их удается решить быстро и оперативно. Подключили к сервису около 17 тысяч многодетных семей, почти три тысячи беременных женщин, почти 18 тысяч выпускников вузов и ссузов. Сейчас разрабатываем новые сервисы-помощники", – сказал Артамонов. В свою очередь в пресс-службе правительства отметили, что конференция прошла в Москве при поддержке администрации президента и Минтруда России. На конференции собрались больше 400 представителей органов государственной власти, научных, образовательных, общественных организаций, бизнеса.

https://ria.ru/20250424/polikliniki-2013200597.html

https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012791340.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, семья