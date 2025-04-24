Рейтинг@Mail.ru
Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
17:59 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/semya-2013261921.html
Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет
Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет - РИА Новости, 24.04.2025
Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет
Количество многодетных семей в Липецкой области за 10 лет выросло в два раза и сейчас их 17 тысяч, сообщил губернатор Игорь Артамонов на ежегодной всероссийской РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:59:00+03:00
2025-04-24T17:59:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество многодетных семей в Липецкой области за 10 лет выросло в два раза и сейчас их 17 тысяч, сообщил губернатор Игорь Артамонов на ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики им. Д.И. Менделеева "От года семьи – к веку семьи". По его словам, в регионе действуют разные меры поддержки: региональный маткапитал, соцконтракт, льготная ипотека, социальные выплаты. В 2025 году введена новая выплата для молодых семей – 300 тысяч рублей на третьего или последующих детей. Артамонов отметил, что многодетные семьи получают юридические консультации, помощь в быту, мамы могут переучиться и найти новую профессию, беременные обращаются к врачам за онлайн-консультацией, не выходя из дома. "В регионе ведется комплексная работа по улучшению демографической ситуации. Мы вводим новые меры поддержки, улучшаем сервисы. Один из таких – платформа "Забота". Жители обращаются к соцкураторам по самым разным вопросам, и их удается решить быстро и оперативно. Подключили к сервису около 17 тысяч многодетных семей, почти три тысячи беременных женщин, почти 18 тысяч выпускников вузов и ссузов. Сейчас разрабатываем новые сервисы-помощники", – сказал Артамонов. В свою очередь в пресс-службе правительства отметили, что конференция прошла в Москве при поддержке администрации президента и Минтруда России. На конференции собрались больше 400 представителей органов государственной власти, научных, образовательных, общественных организаций, бизнеса.
https://ria.ru/20250424/polikliniki-2013200597.html
https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012791340.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, семья
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Семья
Число липецких многодетных семей выросло вдвое за 10 лет

Количество липецких многодетных семей увеличилось в два раза за 10 лет

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество многодетных семей в Липецкой области за 10 лет выросло в два раза и сейчас их 17 тысяч, сообщил губернатор Игорь Артамонов на ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики им. Д.И. Менделеева "От года семьи – к веку семьи".
По его словам, в регионе действуют разные меры поддержки: региональный маткапитал, соцконтракт, льготная ипотека, социальные выплаты. В 2025 году введена новая выплата для молодых семей – 300 тысяч рублей на третьего или последующих детей.
Поликлиника в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области
Вчера, 14:43
Артамонов отметил, что многодетные семьи получают юридические консультации, помощь в быту, мамы могут переучиться и найти новую профессию, беременные обращаются к врачам за онлайн-консультацией, не выходя из дома.
"В регионе ведется комплексная работа по улучшению демографической ситуации. Мы вводим новые меры поддержки, улучшаем сервисы. Один из таких – платформа "Забота". Жители обращаются к соцкураторам по самым разным вопросам, и их удается решить быстро и оперативно. Подключили к сервису около 17 тысяч многодетных семей, почти три тысячи беременных женщин, почти 18 тысяч выпускников вузов и ссузов. Сейчас разрабатываем новые сервисы-помощники", – сказал Артамонов.
В свою очередь в пресс-службе правительства отметили, что конференция прошла в Москве при поддержке администрации президента и Минтруда России. На конференции собрались больше 400 представителей органов государственной власти, научных, образовательных, общественных организаций, бизнеса.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Более 700 общественных пространств благоустроили в Липецкой области
22 апреля, 17:05
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала