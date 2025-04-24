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В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку - РИА Новости, 24.04.2025
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17:00 24.04.2025 (обновлено: 17:01 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/saratov-2013242872.html
В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку
В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку - РИА Новости, 24.04.2025
В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку
Бывший руководящий сотрудник отдела по борьбе с коррупцией главка МВД России по Саратовской области обвиняется в получении крупной взятки от представителя... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:00:00+03:00
2025-04-24T17:01:00+03:00
происшествия
россия
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саратов
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Бывший руководящий сотрудник отдела по борьбе с коррупцией главка МВД России по Саратовской области обвиняется в получении крупной взятки от представителя коммерческой фирмы за содействие в возврате изъятой при проверке оргтехники, дело передадут в суд, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. По версии следствия, обвиняемый в июле-октябре 2024 года в должности одного из руководителей отдела по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по области через посредника получил 300 тысяч рублей в качестве части от взятки в размере 1 миллион рублей за помощь в возврате коммерческой организации ранее изъятой при процессуальной проверке компьютерной техники и документов финансово-хозяйственной деятельности с дальнейшим прекращением этой проверки. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника руководящего звена одного из управлений регионального МВД, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере"... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале СУСК. Прокуратура в Telegram-канале отмечает, что дело направят в Кировский районный суд Саратова. Уточняется, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с оперативниками службы собственной безопасности главка МВД.
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происшествия, россия, саратовская область, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку

Экс-сотрудника саратовского главка МВД обвинили в получении крупной взятки

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архив. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Бывший руководящий сотрудник отдела по борьбе с коррупцией главка МВД России по Саратовской области обвиняется в получении крупной взятки от представителя коммерческой фирмы за содействие в возврате изъятой при проверке оргтехники, дело передадут в суд, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура.
По версии следствия, обвиняемый в июле-октябре 2024 года в должности одного из руководителей отдела по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по области через посредника получил 300 тысяч рублей в качестве части от взятки в размере 1 миллион рублей за помощь в возврате коммерческой организации ранее изъятой при процессуальной проверке компьютерной техники и документов финансово-хозяйственной деятельности с дальнейшим прекращением этой проверки.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника руководящего звена одного из управлений регионального МВД, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере"... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Прокуратура в Telegram-канале отмечает, что дело направят в Кировский районный суд Саратова.
Уточняется, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с оперативниками службы собственной безопасности главка МВД.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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ПроисшествияРоссияСаратовская областьСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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