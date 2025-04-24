https://ria.ru/20250424/saratov-2013242872.html

В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку

В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку - РИА Новости, 24.04.2025

В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку

Бывший руководящий сотрудник отдела по борьбе с коррупцией главка МВД России по Саратовской области обвиняется в получении крупной взятки от представителя... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:00:00+03:00

2025-04-24T17:00:00+03:00

2025-04-24T17:01:00+03:00

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саратов

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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Бывший руководящий сотрудник отдела по борьбе с коррупцией главка МВД России по Саратовской области обвиняется в получении крупной взятки от представителя коммерческой фирмы за содействие в возврате изъятой при проверке оргтехники, дело передадут в суд, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. По версии следствия, обвиняемый в июле-октябре 2024 года в должности одного из руководителей отдела по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по области через посредника получил 300 тысяч рублей в качестве части от взятки в размере 1 миллион рублей за помощь в возврате коммерческой организации ранее изъятой при процессуальной проверке компьютерной техники и документов финансово-хозяйственной деятельности с дальнейшим прекращением этой проверки. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника руководящего звена одного из управлений регионального МВД, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере"... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале СУСК. Прокуратура в Telegram-канале отмечает, что дело направят в Кировский районный суд Саратова. Уточняется, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с оперативниками службы собственной безопасности главка МВД.

https://ria.ru/20250309/vzyatka-2003871195.html

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происшествия, россия, саратовская область, саратов, следственный комитет россии (ск рф)