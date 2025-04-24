https://ria.ru/20250424/sanktsii-2013281873.html

Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2"

Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.04.2025

Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2"

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам энергетики Нина Шер назвала американские санкции в отношении газопровода "Северный поток РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам энергетики Нина Шер назвала американские санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" противозаконными и призвала их снять. "Американские санкции (против "Северного потока 2" - ред. Politico) с самого начала были противозаконными. Их снятие соответствовало бы международному праву. В интересах следования дипломатическими путями к миру и окончанию… (конфликта на Украине - ред.) шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс, следует поощрять", - заявила Шер в интервью изданию Politico. При этом политик отметила приверженность Германии возобновляемой энергии. "Мы должны ускорить переход к возобновляемой энергии. Это остается верным вне зависимости от санкций против "Северного потока 2", - добавила она. Ранее Politico со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток 2" и других активов РФ в Европе в рамках переговоров по Украине. При этом госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию. Cуд в швейцарском Цуге рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В случае, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга, утверждает Ostsee Zeitung. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20250424/rubio-2013087189.html

https://ria.ru/20250423/potok-2013007267.html

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