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Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.04.2025
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20:07 24.04.2025 (обновлено: 20:08 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/sanktsii-2013281873.html
Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2"
Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.04.2025
Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2"
Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам энергетики Нина Шер назвала американские санкции в отношении газопровода "Северный поток РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:07:00+03:00
2025-04-24T20:08:00+03:00
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северный поток — 2
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам энергетики Нина Шер назвала американские санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" противозаконными и призвала их снять. "Американские санкции (против "Северного потока 2" - ред. Politico) с самого начала были противозаконными. Их снятие соответствовало бы международному праву. В интересах следования дипломатическими путями к миру и окончанию… (конфликта на Украине - ред.) шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс, следует поощрять", - заявила Шер в интервью изданию Politico. При этом политик отметила приверженность Германии возобновляемой энергии. "Мы должны ускорить переход к возобновляемой энергии. Это остается верным вне зависимости от санкций против "Северного потока 2", - добавила она. Ранее Politico со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток 2" и других активов РФ в Европе в рамках переговоров по Украине. При этом госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию. Cуд в швейцарском Цуге рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В случае, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга, утверждает Ostsee Zeitung. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20250424/rubio-2013087189.html
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цены на нефть, россия, сша, германия, шер, марко рубио, сергей лавров, северный поток — 2, северный поток, в мире
Цены на нефть, Россия, США, Германия, Шер, Марко Рубио, Сергей Лавров, Северный поток — 2, Северный поток, В мире
Политик из СДПГ высказалась о санкциях США против "Северного потока — 2"

Представитель СДПГ Шер призвала США снять санкции против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева | Перейти в медиабанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам энергетики Нина Шер назвала американские санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" противозаконными и призвала их снять.
"Американские санкции (против "Северного потока 2" - ред. Politico) с самого начала были противозаконными. Их снятие соответствовало бы международному праву. В интересах следования дипломатическими путями к миру и окончанию… (конфликта на Украине - ред.) шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс, следует поощрять", - заявила Шер в интервью изданию Politico.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с "Северного потока — 2"
Вчера, 06:05
При этом политик отметила приверженность Германии возобновляемой энергии.
"Мы должны ускорить переход к возобновляемой энергии. Это остается верным вне зависимости от санкций против "Северного потока 2", - добавила она.
Ранее Politico со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток 2" и других активов РФ в Европе в рамках переговоров по Украине. При этом госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию.
Cуд в швейцарском Цуге рассматривает дело о долге компании Nord Stream 2 AG перед кредиторами. В случае, если "Газпром" к 9 мая не сможет с ними договориться, компания будет признана банкротом, а около 500 труб в Любмине могут быть проданы в счет погашения долга, утверждает Ostsee Zeitung.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.
При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream) - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Трубы для починки "Северных потоков" находятся на складах в ФРГ, пишут СМИ
23 апреля, 17:11
 
Цены на нефтьРоссияСШАГерманияШерМарко РубиоСергей ЛавровСеверный поток — 2Северный потокВ мире
 
 
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