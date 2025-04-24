https://ria.ru/20250424/samara-2013241465.html

В Самаре школьника обвинили в истязании двух восьмиклассников

В Самаре школьника обвинили в истязании двух восьмиклассников - РИА Новости, 24.04.2025

В Самаре школьника обвинили в истязании двух восьмиклассников

Ученик 11-го класса самарского лицея обвиняется в хулиганстве, истязании двух восьмиклассников и сексуальном насилии в отношении одного из них, уголовное дело... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:56:00+03:00

2025-04-24T16:56:00+03:00

2025-04-24T16:56:00+03:00

происшествия

россия

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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Ученик 11-го класса самарского лицея обвиняется в хулиганстве, истязании двух восьмиклассников и сексуальном насилии в отношении одного из них, уголовное дело передано в суд, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 17-летнего учащегося лицея... По версии следствия, в течение длительного времени ученик 11 класса лицея с целью унижения двоих восьмиклассников многократно публично наносил им удары перед другими лицеистами. 15 ноября 2024 парень в помещении туалета учебного заведения в присутствии других учеников, схватив подростка за голову, удерживая, демонстративно произвел в его сторону движения, унижающие достоинство человека... Дело направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что по решению суда фигурант находится под домашним арестом. СУСК в Telegram-канале отмечает, что подросток обвиняется по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия", пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц". Санкции этих статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Уточняется, что следователи завели дело по материалам, размещенным в СМИ.

https://ria.ru/20250423/habarovsk-2012957646.html

https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html

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происшествия, россия, самара, следственный комитет россии (ск рф)