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Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге

Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге - РИА Новости, 24.04.2025

Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге

Автомобильный рынок России в марте сохранил шестое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:10:00+03:00

2025-04-24T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автомобильный рынок России в марте сохранил шестое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). "Автомобильный рынок России, который в феврале опустился на шестую строчку в европейском первенстве, по итогам марта 2025 года сохранил ее... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна осталась на шестой позиции в рейтинге", - говорится в сообщении агентства. Эксперты отметили, что лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 357,1 тысячи машин (+12,4% год к году). При этом в феврале Великобритания была только пятой. Германия в рейтинге крупнейших авторынков Европы в марте опустилась на вторую строчку с показателем 253,5 тысячи штук (-3,9% год к году). На третьем месте Италия со 172,3 тысячи реализованных машин (+6,3% год к году), а на четвертом - Франция, дилеры которой продали 153,8 тысячи автомобилей (-14,5%). Замыкает пятерку европейских лидеров Испания, у которой мартовский объем авторынка составил 116,7 тысячи единиц (+23,2% год к году). По данным "Автостата", в марте 2025 года в России было реализовано 79,8 тысячи новых легковых автомобилей – на 45,5% меньше, чем год назад.

https://ria.ru/20250421/rospatent-2012473870.html

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авто, россия, европа, великобритания, автостат, экономика